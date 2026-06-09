Fótbolti

Ein­kunnir ís­lensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni

Íþróttadeild Sýnar skrifar
Linda Líf Boama fagnar marki sínu i kvöld en þetta var hennar fyrsta mark fyrir A-landsliðið.
Linda Líf Boama fagnar marki sínu i kvöld en þetta var hennar fyrsta mark fyrir A-landsliðið. Vísir/Anton Brink

Vísir fer yfir frammistöðu íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í 6-1 tapi á móti Spáni í undankeppni HM.

Íslensku stelpurnar voru nokkrum númerum of litlar á móti besta landsliði heims á Laugardalsvellinum í kvöld. Íslenska liðið hafði að engu að keppa nema að sýna að þær ættu eitthvað í heimsmeistarana en raunin var allt önnur.

Íslenska liðið átti hræðilegan fyrri hálfleik en náði að bíta aðeins frá sér í þeim seinni og skora þá eitt mark.

Spænska liðið var komið í 1-0 eftir aðeins fimm mínútur og yfirspilaði íslenska liðið fram að hálfleik. Yfirburðirnir voru aðeins minni eftir hlé en samt miklir.

Varamaðurinn Linda Líf Boama átti fína innkomu í seinni hálfleik og var besti maður íslenska liðsins. Linda skoraði sitt fyrsta landsliðsmark eftir góðan undirbúning Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur sem tók sig á í seinni hálfleik eftir mjög dapran fyrri hálfleik.

Einkunnir íslensku stelpnanna á móti Spáni:

Cecilía Rán Rúnarsdóttir, markvörður [5]

Fékk sex mörk á sig og bar ábyrgð á sjötta markinu en varði nokkrum sinnum mjög vel og kom í veg fyrir enn stærra tap.

Diljá Ýr Zomers, hægri bakvörður [5]

Leysti sitt prýðilega og kom nokkrum sinnum í veg fyrir að verr færi með góðum inngripum.

Guðrún Arnardóttir, miðvörður [4]

Gerði ekki mikið af mistökum en gerði sig sömuleiðis ekki mjög gildandi.

Glódís Perla Viggósdóttir, miðvörður [5]

Mjög örugg í flestum sínum aðgerðum en sofandi á verðinum í þriðja markinu.

Ingibjörg Sigurðardóttir, miðvörður [3]

Lét teyma sig út úr vörninni í fyrsta marki Spánar og var steinsofandi í öðru markinu.

Sædís Rún Heiðarsdóttir, vinstri bakvörður [3]

Átti mjög erfitt uppdráttar í leiknum. Svaf á verðinum í fyrsta marki Spánar, var langt á eftir sínum manni í þriðja markinu og út úr stöðu í fimmta markinu.

Ída Marín Hermannsdóttir, miðjumaður [3]

Átti erfitt uppdráttar á miðjunni og lék einungis fyrri hálfleik.

Alexandra Jóhannsdóttir, miðjumaður [4]

Ansi erfitt verkefni að elta nokkra af bestu miðjumönnum heims í 90 mínútur. Komst oftast ekki nálægt þeim, missti af sínum manni í fimmta markinu en var einkar vinnusöm.

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, miðjumaður [6]

Átti erfitt uppdráttar í fyrri hálfleik en komst meira í boltann í þeim síðari. Vann boltann glæsilega og lagði í kjölfarið upp mark Íslands með laglegum hætti.

Sandra María Jessen, framherji [4]

Komst ekkert í takt við leikinn í fyrri hálfleik en var meira áberandi í þeim síðari, ógnaði meira.

Thelma Karen Pálmadóttir, framherji [3]

Komst engan veginn í takti við leikinn og var tekin af velli í hálfleik.

Varamenn:

Linda Líf Boama kom inn á fyrir Thelmu Karen Pálmadóttur á 46. mínútu. [7]

Lét strax til sín taka og skoraði sitt fyrsta landsliðsmark eftir gott hlaup og afgreiðslu.

Hildur Antonsdóttir kom inn á fyrir Ídu Marín Hermannsdóttur á 46. mínútu. [5]

Kom með aðeins meiri kraft og dugnað á miðjuna í síðari hálfleik.

Arna Eiríksdóttir kom inn á fyrir Ingibjörgu Sigurðardóttur á 61. mínútu. [5]

Hlín Eiríksdóttir kom inn á fyrir Diljá Ýr Zomers á 61. mínútu. [4]

Birta Georgsdóttir kom inn á fyrir Söndru Maríu Jessen á 77. mínútu.

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið