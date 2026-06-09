Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Íþróttadeild Sýnar skrifar 9. júní 2026 21:14 Linda Líf Boama fagnar marki sínu i kvöld en þetta var hennar fyrsta mark fyrir A-landsliðið. Vísir/Anton Brink Vísir fer yfir frammistöðu íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í 6-1 tapi á móti Spáni í undankeppni HM. Íslensku stelpurnar voru nokkrum númerum of litlar á móti besta landsliði heims á Laugardalsvellinum í kvöld. Íslenska liðið hafði að engu að keppa nema að sýna að þær ættu eitthvað í heimsmeistarana en raunin var allt önnur. Íslenska liðið átti hræðilegan fyrri hálfleik en náði að bíta aðeins frá sér í þeim seinni og skora þá eitt mark. Spænska liðið var komið í 1-0 eftir aðeins fimm mínútur og yfirspilaði íslenska liðið fram að hálfleik. Yfirburðirnir voru aðeins minni eftir hlé en samt miklir. Varamaðurinn Linda Líf Boama átti fína innkomu í seinni hálfleik og var besti maður íslenska liðsins. Linda skoraði sitt fyrsta landsliðsmark eftir góðan undirbúning Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur sem tók sig á í seinni hálfleik eftir mjög dapran fyrri hálfleik. Einkunnir íslensku stelpnanna á móti Spáni: Cecilía Rán Rúnarsdóttir, markvörður [5] Fékk sex mörk á sig og bar ábyrgð á sjötta markinu en varði nokkrum sinnum mjög vel og kom í veg fyrir enn stærra tap. Diljá Ýr Zomers, hægri bakvörður [5] Leysti sitt prýðilega og kom nokkrum sinnum í veg fyrir að verr færi með góðum inngripum. Guðrún Arnardóttir, miðvörður [4] Gerði ekki mikið af mistökum en gerði sig sömuleiðis ekki mjög gildandi. Glódís Perla Viggósdóttir, miðvörður [5] Mjög örugg í flestum sínum aðgerðum en sofandi á verðinum í þriðja markinu. Ingibjörg Sigurðardóttir, miðvörður [3] Lét teyma sig út úr vörninni í fyrsta marki Spánar og var steinsofandi í öðru markinu. Sædís Rún Heiðarsdóttir, vinstri bakvörður [3] Átti mjög erfitt uppdráttar í leiknum. Svaf á verðinum í fyrsta marki Spánar, var langt á eftir sínum manni í þriðja markinu og út úr stöðu í fimmta markinu. Ída Marín Hermannsdóttir, miðjumaður [3] Átti erfitt uppdráttar á miðjunni og lék einungis fyrri hálfleik. Alexandra Jóhannsdóttir, miðjumaður [4] Ansi erfitt verkefni að elta nokkra af bestu miðjumönnum heims í 90 mínútur. Komst oftast ekki nálægt þeim, missti af sínum manni í fimmta markinu en var einkar vinnusöm. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, miðjumaður [6] Átti erfitt uppdráttar í fyrri hálfleik en komst meira í boltann í þeim síðari. Vann boltann glæsilega og lagði í kjölfarið upp mark Íslands með laglegum hætti. Sandra María Jessen, framherji [4] Komst ekkert í takt við leikinn í fyrri hálfleik en var meira áberandi í þeim síðari, ógnaði meira. Thelma Karen Pálmadóttir, framherji [3] Komst engan veginn í takti við leikinn og var tekin af velli í hálfleik. Varamenn: Linda Líf Boama kom inn á fyrir Thelmu Karen Pálmadóttur á 46. mínútu. [7] Lét strax til sín taka og skoraði sitt fyrsta landsliðsmark eftir gott hlaup og afgreiðslu. Hildur Antonsdóttir kom inn á fyrir Ídu Marín Hermannsdóttur á 46. mínútu. [5] Kom með aðeins meiri kraft og dugnað á miðjuna í síðari hálfleik. Arna Eiríksdóttir kom inn á fyrir Ingibjörgu Sigurðardóttur á 61. mínútu. [5] Hlín Eiríksdóttir kom inn á fyrir Diljá Ýr Zomers á 61. mínútu. [4] Birta Georgsdóttir kom inn á fyrir Söndru Maríu Jessen á 77. mínútu. 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