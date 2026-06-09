Fótbolti

Benfica stað­festir að Mourinho taki við Real Madrid

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jose Mourinho er hættur hjá Benfica og tekur við Real Madrid að nýju.
Jose Mourinho er hættur hjá Benfica og tekur við Real Madrid að nýju. Getty/Gualter Fatia

José Mourinho snýr aftur til Real Madrid sem þjálfari. Þetta staðfestir fyrri vinnuveitandi hans, Benfica, á samfélagsmiðlum sínum.

Félagið skrifar að það hafi í tilkynningu til kauphallarinnar upplýst að Real Madrid hafi tilkynnt áform sín um að ráða Mourinho og að hann hafi gefið samþykki sitt. Benfica hefur einnig tilkynnt að það ráði Marco Silva sem eftirmann Mourinho.

Báðar ráðningarnar hafa verið mikið í umræðunni um nokkurt skeið og eru nú staðfestar.

Orðrómur um endurkomu Mourinho fór af stað þegar í apríl og nýlega staðfesti hinn valdamikli forseti Real Madrid, Florentino Pérez, að hann vildi fá Portúgalann í starfið.

Stórliðið var með tvo þjálfara á síðasta tímabili. Xabi Alonso þurfti að hætta í janúar en innkoma Alvaro Arbeloa skilaði ekki árangri. Á þriðjudag staðfesti Real Madrid á vefsíðu sinni að Arbeloa væri hættur störfum.

Alonso tók við af ítalska refnum Carlo Ancelotti.

José Mourinho hefur einu sinni áður þjálfað Real Madrid. Það var á árunum 2010 til 2013. Hinn litríki Portúgali er einn af sigursælustu og reyndustu þjálfurum fótboltans.

Hann hefur áður þjálfað þekkt félög eins og Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma og Fenerbahçe.

Real Madrid á að baki óvenju slakt tímabil. Liðið þurfti að horfa upp á Barcelona vinna spænska meistaratitilinn annað árið í röð og ævintýrið í Meistaradeildinni endaði einnig snemma.

Spænski boltinn Real Madrid CF

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið