Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júní 2026 21:42 Jose Mourinho er hættur hjá Benfica og tekur við Real Madrid að nýju. Getty/Gualter Fatia José Mourinho snýr aftur til Real Madrid sem þjálfari. Þetta staðfestir fyrri vinnuveitandi hans, Benfica, á samfélagsmiðlum sínum. Félagið skrifar að það hafi í tilkynningu til kauphallarinnar upplýst að Real Madrid hafi tilkynnt áform sín um að ráða Mourinho og að hann hafi gefið samþykki sitt. Benfica hefur einnig tilkynnt að það ráði Marco Silva sem eftirmann Mourinho. Báðar ráðningarnar hafa verið mikið í umræðunni um nokkurt skeið og eru nú staðfestar. A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo— SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026 Orðrómur um endurkomu Mourinho fór af stað þegar í apríl og nýlega staðfesti hinn valdamikli forseti Real Madrid, Florentino Pérez, að hann vildi fá Portúgalann í starfið. Stórliðið var með tvo þjálfara á síðasta tímabili. Xabi Alonso þurfti að hætta í janúar en innkoma Alvaro Arbeloa skilaði ekki árangri. Á þriðjudag staðfesti Real Madrid á vefsíðu sinni að Arbeloa væri hættur störfum. 🚨 El Benfica hace oficial la salida de Mourinho rumbo al Real Madrid https://t.co/H5eBfM2M5P— MARCA (@marca) June 9, 2026 Alonso tók við af ítalska refnum Carlo Ancelotti. José Mourinho hefur einu sinni áður þjálfað Real Madrid. Það var á árunum 2010 til 2013. Hinn litríki Portúgali er einn af sigursælustu og reyndustu þjálfurum fótboltans. Hann hefur áður þjálfað þekkt félög eins og Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma og Fenerbahçe. Real Madrid á að baki óvenju slakt tímabil. Liðið þurfti að horfa upp á Barcelona vinna spænska meistaratitilinn annað árið í röð og ævintýrið í Meistaradeildinni endaði einnig snemma. Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti Baulað á Trump í New York Körfubolti KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Sjá meira