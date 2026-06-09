„Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 9. júní 2026 21:38 Þorsteinn Halldórsson, brúnaþungur á hliðarlínunni í kvöld. Vísir/Anton Brink Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, viðurkennir að liðið hafi mætt ofjarli sínum er heimsmeistarar Spánar mættu á Laugardalsvöll í kvöld. Íslensku stelpurnar máttu þola 1-6 tap í lokaleik riðlakeppni undankeppni HM 2027 í kvöld. Ísland hafði þegar tryggt sér þriðja sæti riðilsins, en með sigrinum tryggðu Spánverjar sér efsta sætið og þar með beint sæti á HM. „Bara svona upp og ofan,“ sagði Þorsteinn er hann var spurður út í það hvernig hann mæti frammistöðu síns liðs í kvöld. „Auðvitað var þetta erfiður leikur þar sem við vorum að spila á móti frábæru liði. Þær voru bara með yfirburði í possession, en bara jákvætt að við skyldum ná að skora. Gott að fá nýjan markaskorara inn,“ bætti Þorsteinn við, en Linda Líf Boama skoraði sitt fyrsta landsliðsmark í kvöld. Þá segir Þorsteinn að þetta sé besta lið sem hans lið hefur spilað á móti. „Já. Tæknilega eru þær bara frábærar. Bara allt þetta, án bolta, hreyfingar og bara góðar í fótbolta. Öll grunnatriði eru upp á tíu.“ „Auðvitað er alltaf eitthvað sem við hefðum getað gert betur. Við hefðum getað lokað betur varnarlega, einfaldar sendingar að klikka og eitthvað svona. Við hefðum getað gert betur þar og svo segir það sig sjálft að þegar þú tapar 6-1 þá er eitthvað sem þú hefðir getað gert betur.“ Eins og flestir gerðu ráð fyrir ætluðu íslensku stelpurnar að vera þéttar fyrir í vörninni og treysta á söggar sóknir í kvöld. Þorsteinn vildi þó ekki meina að leikskipulagið hafi farið út um gluggan þegar Spánverjar skoruðu eftir aðeins fimm mínútna leik. „Nei alls ekki. Auðvitað viltu ekkert fá á þig mark og sérstaklega ekki strax í byrjun. En leikskipulagið breyttist ekkert. Við þurftum að loka og vera þéttar og annað hvort þurftum við að fara í hápressu eða bara lágpressu. Það var engin breyting á því. Stundum vantaði meiri ró á boltann og að vilja vera með hann. En svo erum við bara að elta svolítið mikið og þær eru mjög góðar í að halda boltanum. Þær þreyta andstæðinginn og keyra svo á þig.“ Fáir jákvæðir punktar Þorsteinn horfði þó einnig á björtu hliðarnar og hrósaði liðinu aftur fyrir að hafa náð inn marki. „Þetta var bara vel klárað. Skyndisókn og Karólína var þolinmóð að bíða eftir réttu sendingunni þannig að Linda gat bara klárað þetta strax.“ „Linda er búin að standa sig vel og vonandi heldur hún því áfram. Gott að hún skoraði. Það er gott að skora því þá ertu búin með það. Þá er sú pressa farin af þér sem framherji.“ Hann sá þó ekki marga aðra jákvæða punkta eftir leikinn. „Ég þarf bara aðeins að hugsa það. Það jákvæðasta var að skora. Það eru ekkert rosalega margir mjög jákvæðir hlutir sem maður horfir í svona strax eftir leik. Auðvitað er maður fúll og svekktur og allt það, en núna snýst þetta bara um að þessi leikur er gleymdur og grafinn og nú þurfum við bara að bíða og sjá hvað kemur upp úr hattinum. Þá hefst undirbúningur fyrir það verkefni eftir fjóra mánuði. Það er bara það sem við förum að horfa í núna. Við breytum ekki því sem er búið að gerast, en við getum haft áhrif á framtíðina.“ Riðlakeppnin á pari Riðlakeppni undankeppni HM er nú lokið og Ísland hafnar í þriðja sæti riðilsins með sex stig, á eftir Spánverjum og Englendingum. Úkraína rekur hins vegar lestina. En hvernig metur Þorsteinn riðlakeppnina í heild sinni? „Hún er bara á pari. Sex stig er eitthvað sem við ætluðum okkur að lágmarki og það tókst. Auðvitað hefðum við viljað fá stig á móti Englandi. Eitt eða þrjú. Það var góður leikur hjá okkur. En að sama skapi þá er það þannig að ef þú færð færi þá þarftu að nýta þau og klára leikinn með því að skora mörk.“ Að lokum segir Þorsteinn að þessi leikur í kvöld muni nýtast liðinu, þó hann sé gleymdur og grafinn eins og hann sagði áður. Spánn sé enda lið sem Ísland vill reyna að bera sig saman við. „Lærdómur. Þetta er leikur sem er alveg verðugur að skoða að sumu leyti. Það er lærdómur sem þú getur dregið af þessu. Hvað þurfum við að gera? Hvað er mikið sem við þurfum að gera til að hækka rána hjá okkur og stefna hærra?“ spurði Þorsteinn. „Það er engin spurning að við erum að spila á móti besta liði í heimi og við getum alveg dregið ýmsan lærdóm af því hvað þær eru að gera og hvar við þurfum að bæta okkur. Það eru hlutir sem við getum séð úr svona leik,“ sagði Þorsteinn að lokum. 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