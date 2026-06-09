Sómalski dómarinn Omar Artan segist hafa verið yfirheyrður af innflytjendayfirvöldum í ellefu klukkustundir áður en honum var meinaður aðgangur að Bandaríkjunum fyrir heimsmeistaramótið, þrátt fyrir að vera með „réttu skjölin“ og „réttu vegabréfsáritunina“.
Artan, sem átti að verða fyrsti Sómalinn til að dæma á heimsmeistaramóti, var tekinn af lista yfir dómara á mánudag eftir að honum var meinaður aðgangur að landinu á alþjóðaflugvellinum í Miami.
Bandarísk innflytjendayfirvöld hafa ekki gefið upp ástæðu fyrir brottvísun Artans, en Sómalía er eitt nokkurra landa á lista yfir ferðabann sem stjórn Donalds Trump forseta kom á.
Eftir að hafa rætt við bandarísk yfirvöld sagði Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, að Artan myndi missa af mótinu.
I have right papers and visa - barred referee Artan https://t.co/HnMg0AEKO1— BBC News (UK) (@BBCNews) June 9, 2026
I have right papers and visa - barred referee Artan https://t.co/HnMg0AEKO1
„Ég varð fyrir miklum, miklum vonbrigðum. Ég er bara dómari sem er að reyna að láta draum sinn rætast – stærsta draum lífs míns, að komast á heimsmeistaramótið,“ sagði Artan við New York Times.
Í yfirlýsingu frá FIFA um ákvörðunina sagði: „FIFA getur staðfest að dómarinn Omar Abdulkadir Artan mun ekki geta æft og dæmt á heimsmeistaramóti FIFA 2026 eftir að honum var meinaður aðgangur að Bandaríkjunum.
„FIFA kemur ekki að innflytjendamálum gestgjafaþjóðarinnar, þar með talið afgreiðslu vegabréfsáritana, og hefur verið tilkynnt af yfirvöldum að stöðu hr. Artans verði ekki breytt að svo stöddu.“
Yfirráðgjafi í æskulýðs- og íþróttamálaráðuneyti Sómalíu staðfesti við BBC að Artan hefði verið meinaður aðgangur og sagði hann hafa verið á ferð með gild skjöl.
Embættismaður í sómalska sendiráðinu í Naíróbí sagði við BBC að diplómatískt vegabréf Artans hefði verið gefið út sérstaklega til að auðvelda ferðir hans eftir fyrri erfiðleika með vegabréfsáritun.
„Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun,“ sagði Artan.
Eftir ellefu klukkustunda yfirheyrslu hjá innflytjendayfirvöldum sagðist Artan hafa verið fluttur í sérstakan fangaklefa þar sem honum var haldið í nokkrar klukkustundir áður en hann var settur í flug til Istanbúl í Tyrklandi.