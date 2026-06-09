Sædís Rún Heiðarsdóttir er leikmaður Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni. Hún er mætt til Íslands þar sem landsliðið á leik gegn heimsmeisturum Spánar í kvöld.
„Við höfum það bara mjög fínt hér á Íslandi. Það hefur sjaldan verið svona gott veður þannig að við nýtum alla sólargeislana sem við getum fengið,“ segir Sædís Rún ánægð með að vera komin heim.
Ísland fékk þrjú mikilvæg stig sem tryggði Íslandi þriðja sætið í riðlinum. Sædís sagði liðið hafa gert það sem þurfti til að vinna leikinn.
„Þetta var kannski ekki fallegasti fótbolti sem við höfum spilað, en sumir leikir eru bara svoleiðis. Maður þarf bara að gera það sem leikurinn krefst og við gerðum það vel.“
Sædís sagðist ekki hafa haft áhyggjur af því að missa leikinn úr höndunum á föstudaginn. Úkraína fékk nokkur góð færi en náði ekki að nýta þau og leikurinn endaði 1-0. „Það komu færi á báða bóga en við náðum að halda þeim í skefjum.“ Hún bætti við að Úkraína hefði viljað senda mikið af löngum boltum sem Ísland gat ráðið vel við.
Heimsmeistarar Spánar eru í góðu formi eftir að hafa unnið England í síðasta leik 4-0. Sædís er spennt fyrir leiknum enda ekki alltaf sem maður fær að keppa á móti þeim bestu í heimi.
„Það eru forréttindi að spila svona leiki, þetta eru liðin sem maður vill móta sig við. Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll.“
Íslenska liðið býst við öðruvísi leik á móti Spáni heldur en Úkraínu en leikurinn leggst vel í stelpurnar. Sædís ítrekar að þó að Spánverjar séu heimsmeistarar þá séu þær mannlegar og hægt sé að særa þær. Liðið fer í leikinn með sigur í huga og að bæta frammistöðu liðsins en lykilatriði er að halda varnarleiknum góðum.
„Við förum í alla leiki til að vinna þá. Fyrst og fremst viljum við sjá framfarir hjá okkur. Við viljum bæta hlutina sem við erum búnar að vera að æfa.“
Í leiknum gegn Úkraínu spilaði Sædís allan leikinn en tekur byrjunarliðssætinu ekki sem sjálfsögðum hlut.
„Maður reynir að standa sig vel með sínu félagsliði og vonandi helst það í hendur við sæti í byrjunarliði landsliðsins. En síðan tekur maður bara því hlutverki sem maður fær.“
Viðtalið í heild sinni má sjá í spilaranum hér að neðan