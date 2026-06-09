Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid

Real Madrid segir frá því á vefsíðu sinni að félagið hafi lagt fram 150 milljóna evra tilboð í Julián Álvarez.
Í sömu tilkynningu kemur fram að eftir að hafa farið yfir og metið tilboðið hafi borgarkeppinauturinn Atlético Madrid þakkað fyrir tilboðið og hafnað því með vísan í uppkaupsákvæði stjörnuframherjans.Florentino Pérez lofaði í kosningabaráttu sinni fyrir forsetakosningarnar hjá Real Madrid um helgina að hann myndi leggja fram tilboð upp á að minnsta kosti 150 milljónir evra til að styrkja liðið. Nú hefur hann staðið við það loforð, án þess þó að það hafi borið árangur.Pérez var endurkjörinn með yfirgnæfandi meirihluta, eins og við var að búast. Enrique Riquelme, sem bauð sig fram gegn honum, lofaði aftur á móti að fá Erling Braut Haaland til félagsins ef hann yrði kjörinn.150 milljónir evra jafngilda 21,6 milljörðum íslenskra króna.Julián Álvarez er 26 ára argentínskur framherji sem Atlético Madrid keypti frá Manchester City fyrir 95 milljónir evra fyrir tveimur árum.Álvarez skoraði 20 mörk í 49 leikjum með Atlético á nýlokinni leiktíð, þar af 8 mörk í 29 leikjum í spænsku deildinni og 10 mörk í 15 leikjum í Meistaradeildinni.