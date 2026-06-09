Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, hefur valið byrjunarlið sitt fyrir lokaleikinn í undankeppni HM 2027. Hann gerir tvær breytingar á liðinu.
Íslensku stelpurnar taka á móti heimsmeisturum Spánar á Laugardalsvellinum en spænska liðið þarf að vinna leikinn til að tryggja sig inn á HM.
Íslenska liðið er öruggt með þriðja sætið og á ekki möguleika á að hækka sig í töflunni.
Þorsteinn gerir tvær breytingar á byrjunarliðinu frá því í 1-0 sigrinum mikilvæga á Úkraínu fyrir helgi. Ída Marín Hermannsdóttir og Diljá Ýr Zomers koma inn í liðið en þær Emilía Kiær Ásgeirsdóttir og Hildur Antonsdóttir detta út.
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