Fótbolti

Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir kemur inn í byrjunarliðið í kvöld.
Ída Marín Hermannsdóttir kemur inn í byrjunarliðið í kvöld. Getty/Alex Nicodim

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, hefur valið byrjunarlið sitt fyrir lokaleikinn í undankeppni HM 2027. Hann gerir tvær breytingar á liðinu.

Íslensku stelpurnar taka á móti heimsmeisturum Spánar á Laugardalsvellinum en spænska liðið þarf að vinna leikinn til að tryggja sig inn á HM.

Íslenska liðið er öruggt með þriðja sætið og á ekki möguleika á að hækka sig í töflunni.

Þorsteinn gerir tvær breytingar á byrjunarliðinu frá því í 1-0 sigrinum mikilvæga á Úkraínu fyrir helgi. Ída Marín Hermannsdóttir og Diljá Ýr Zomers koma inn í liðið en þær Emilía Kiær Ásgeirsdóttir og Hildur Antonsdóttir detta út.

  • Byrjunarlið Íslands á móti Spáni
  • Cecilía Rán Rúnarsdóttir (Markvörður)
  • Guðrún Arnardóttir
  • Glódís Perla Viggósdóttir (Fyrirliði)
  • Ingibjörg Sigurðardóttir
  • Sædís Rún Heiðarsdóttir
  • Alexandra Jóhannsdóttir
  • Ída Marín Hermannsdóttir
  • Karólína Lea Vilhjálmsdóttir
  • Thelma Karen Pálmadóttir
  • Sandra María Jessen
  • Diljá Ýr Zomers
Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

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