Fótbolti

Mynda­syrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sandra María Jessen og félagar í íslenska landsliðinu áttu erfitt uppdráttar í kvöld.
Sandra María Jessen og félagar í íslenska landsliðinu áttu erfitt uppdráttar í kvöld. Vísir/Anton

Spænska kvennalandsliðið í fótbolta er komið á HM í Brasilíu 2027 eftir 6-1 stórsigur á Íslandi á Laugardalsvellinum í kvöld.

Spánn skoraði fyrsta markið mjög snemma, var 3-0 yfir í hálfleik og komst í 4-0 í upphafi seinni hálfleiksins.

Linda Líf Boama minnkaði muninn í 4-1 en spænska liðið svaraði með tveimur mörkum og skoraði því sex mörk í Laugardalnum.

Síðasta markið skoraði Aitana Bonmatí, besta knattspyrnukona heims síðustu þrjú ár, hennar fyrsta mark fyrir landsliðið eftir langa fjarveru vegna meiðsla.

Anton Brink, ljósmyndari Vísis, var á leiknum og náði þessum myndum hér fyrir neðan.

Spænsku landsliðskonurnar fagna sætinu á HM.Vísir/Anton
Linda Líf Boama lét finna fyrir sér í seinni hálfleiknum.Vísir/Anton
Hlín Eiríksdóttir á ferðinni með boltann í kvöld.Vísir/Anton
Vísir/Anton
Vísir/Anton
Vísir/Anton
Vísir/Anton
Cecilía Rán Rúnarsdóttir fékk á sig sex mörk í kvöld.Vísir/Anton
Linda Líf Boama fagnar hér markinu sínu.Vísir/Anton
Linda Líf Boama skorar hér markið sitt, hennar fyrsta fyrir A-landsliðið.Vísir/Anton
Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði íslenska liðsins, hefur hér unnið boltann.Vísir/Anton
Þetta var óverjandi fyrir Cecilíu Rán Rúnarsdóttur.Vísir/Anton
Vísir/Anton
Vísir/Anton
Vísir/Anton
Vísir/Anton
HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

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