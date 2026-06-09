Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júní 2026 22:23 Sandra María Jessen og félagar í íslenska landsliðinu áttu erfitt uppdráttar í kvöld. Vísir/Anton Spænska kvennalandsliðið í fótbolta er komið á HM í Brasilíu 2027 eftir 6-1 stórsigur á Íslandi á Laugardalsvellinum í kvöld. Spánn skoraði fyrsta markið mjög snemma, var 3-0 yfir í hálfleik og komst í 4-0 í upphafi seinni hálfleiksins. Linda Líf Boama minnkaði muninn í 4-1 en spænska liðið svaraði með tveimur mörkum og skoraði því sex mörk í Laugardalnum. Síðasta markið skoraði Aitana Bonmatí, besta knattspyrnukona heims síðustu þrjú ár, hennar fyrsta mark fyrir landsliðið eftir langa fjarveru vegna meiðsla. Anton Brink, ljósmyndari Vísis, var á leiknum og náði þessum myndum hér fyrir neðan. Spænsku landsliðskonurnar fagna sætinu á HM.Vísir/Anton Linda Líf Boama lét finna fyrir sér í seinni hálfleiknum.Vísir/Anton Hlín Eiríksdóttir á ferðinni með boltann í kvöld.Vísir/Anton Vísir/Anton Vísir/Anton Vísir/Anton Vísir/Anton Cecilía Rán Rúnarsdóttir fékk á sig sex mörk í kvöld.Vísir/Anton Linda Líf Boama fagnar hér markinu sínu.Vísir/Anton Linda Líf Boama skorar hér markið sitt, hennar fyrsta fyrir A-landsliðið.Vísir/Anton Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði íslenska liðsins, hefur hér unnið boltann.Vísir/Anton Þetta var óverjandi fyrir Cecilíu Rán Rúnarsdóttur.Vísir/Anton Vísir/Anton Vísir/Anton Vísir/Anton Vísir/Anton HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti Baulað á Trump í New York Körfubolti KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Sjá meira