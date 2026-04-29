Fótbolti

Fékk ekki um­beðna bíla­lest á við páfann

Valur Páll Eiríksson skrifar
Umbeðnar öryggisráðstafanir og heimild til bílalestar eru fráteknar fyrir þjóðhöfðingja og páfa. FIFA varð því ekki að ósk sinni fyrir Gianni Infantino.
Samsett/Getty

Borgar- og lögregluyfirvöld í Vancouver höfnuðu beiðni FIFA þess efnis fjórða stigs öryggisráðstafanir yrðu gerðar vegna komu Gianni Infantino, forseta FIFA, til borgarinnar.

Fjórða stigs öryggisráðstafanir og bílalest eru á hæsta stigi gesta sem koma til Kanada. Páfinn og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, myndu til að mynda fá slíka meðferð við komu til ríkisins.

Því fylgja þónokkrir lögreglubílar og að aðrir ökumenn séu stöðvaðir svo að meðfylgjandi bílalest geti keyrt yfir rauð ljós.

„Formlegar bílalestir þar sem umferð er stöðvuð eru fráteknar fyrir þjóðhöfðingja,“ segir Don Chapman, aðstoðaryfirlögreglustjóri hjá lögreglunni í Vancouver, í yfirlýsingu sem send var til The Athletic.

„Þar sem framkvæmdastjórn FIFA uppfyllir ekki kröfur um alþjóðlega verndaða einstaklinga (Internationally Protected Person, IPP) sem réttlæta slíka fylgd (að loka vegum, gatnamótum, heimild til að fylgja ekki umferðarreglum o.fl.) var beiðninni hafnað,“ segir enn fremur í yfirlýsingunni.

Sagan segir að Infantino hafi sjálfur óskað eftir meðferðinni sem um ræðir en FIFA neitar því í yfirlýsingu.

„Forseti FIFA vissi ekki af og var ekki aðili að neinum beiðnum til yfirvalda varðandi samgöngur sínar og öryggismál fyrir 76. þing FIFA,“ segir talsmaður sambandsins.

Ársþing FIFA fer fram í Vancouver á fimmtudaginn kemur og gera má ráð fyrir að fulltrúar KSÍ séu komnir vestur um haf.

