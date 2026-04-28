„Botninum hefur verið náð“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 28. apríl 2026 13:02 Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. vísir Herjólfur var sex klukkutíma að sigla frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja í gær vegna ólgusjós og vélarbilana. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ófremdarástand ríkja í samgöngumálum í Eyjum. Botninum hafi einfaldlega verið náð. Herjólfur kom í höfn í Vestmannaeyjum um klukkan hálf þrjú í nótt eftir sex klukkustunda sjóferð frá Þorlákshöfn. Fjölmennt var í bátnum og að sögn farþega var töluvert um sjóveiki. Ferðalagið tekur vanalega um þrjá tíma eða undir klukkustund til Landeyjarhafnar. Tvær vikur eru síðan önnur vélin í Herjólfi bilaði en vegna þessa ferðast skipið aðeins á fimm til sex sjómílna hraða í ólgusjó. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir ófremdarástand ríkja í samgöngumálum í Vestmannaeyjum. „Aðstæður í Landeyjarhöfn eru óvenjuslæmar. Undir öllum venjulegum kringumstæðum værum við farin að sigla þangað upp eftir fyrir vikum og mánuðum síðan. En staðreyndin er sú að við höfum eiginlega ekkert siglt upp í Landeyjarhöfn síðan í janúar. Það gerir það að verkum að við erum að sigla tvær ferðir í Þorlákshöfn á dag í staðinn fyrir sjö ferðir í Landeyjahöfn.“ Ástandið hafi mikil áhrif á samfélagið í heild sinni og atvinnulíf í Eyjum. „Þetta náði alveg toppi þarna í gær. Þarna um borð eru börn og unglingar sem eru að fara í dagsferð til að keppa íþróttaleiki. Fólk fer með börnin sín til læknis og annað og þetta er þess vegna í rauninni algjört ófremdarástand sem við búum við. Botninum hefur verið náð. Þetta er ákveðinn botn í samgöngumálum við Vestmannaeyjar. Fyrir utan óþægindin og allt sem þessu fylgir, þá erum við svo langt frá að anna öllum þeim flutningum sem þarf að sinna bæði varðandi atvinnulíf og að fólk komist hérna á milli.“ Eitt vinsælasta hlaup landsins í uppnámi? Hann kallar eftir því að stjórnvöld sinni úrbótum við Landeyjarhöfn sem allra fyrst. Mótorinn sem bilaði er kominn í viðgerð til Hollands en það mun taka nokkrar vikur að koma honum í lag. „Landeyjarhöfn var tekin í notkun fyrir sextán árum. Nú fyrst eru komnar fram tillögur að úrbótum á höfninni. Vonandi verður þá hægt að nýta hana stærri hluta árs. Við verðum að leggja áherslu á það við stjórnvöld að þessar úrbætur verði fjármagnaðar og þeim komið í framkvæmd. Svo þurfum við náttúrulega að horfa til þess að það þarf að fara að huga að nýsmíði á ferju hér á milli. Síðan þarf líka að bæta flug. Það eru mjög takmörkuð flugsæti í boði hér á viku.“ Hið feykivinsæla utanvegahlaup, Puffin run, fer fram í Vestmannaeyjum á laugardaginn. Ekki er útlit fyrir að Landeyjarhöfn verði opnuð fyrir umferð fyrir þann tíma. Veðurspáin á föstudeginum lofar sömuleiðis ekki góðu fyrir sjóferð á föstudeginum. Ólafur bendir þó á að spáð er góðu veðri á laugardaginn sjálfan. „Það eru náttúrulega kraftaverkamenn sem sjá um Puffin run og aðrir baráttumenn. Þeir eru búnir að segja að mótið fari fram. Við viljum auðvitað leggja okkar af mörkum til þess að geta gert það. Það verður líklega siglt frá Þorlákshöfn á föstudaginn. Veður- og ölduspá er mjög hagstæð um helgina og sjávarföllin líka. Við útilokum ekki neitt. Þvert á móti, vonum við það besta.“ Hann segir hljóðið í Eyjamönnum þungt. „Ástandið er virkilega þungt. Það verður að segjast eins og er. Bæði vegna þess að þetta er orðinn svo svakalega langur tími og nú ætti ferðaþjónustan að vera komin af stað en það kemur enginn ferðamaður eða mjög fáir þegar að siglingar eru með þessum hætti. Hljóðið er mjög þungt. Þess vegna viljum við að það verði á okkur hlýtt og á okkur hlustað og við fáum úrbætur eins og lofað var í upphafi þegar Landeyjarhöfn var gerð.“ „Þetta er náttúrulega bara ömurlegt“ Bergvin Haraldsson, handboltaþjálfari hjá ÍBV, var meðal farþega í gær ásamt 25 drengjum á aldrinum þrettán til sextán ára sem höfðu ferðast til meginlandsins um helgina fyrir keppnisferð í handbolta. „Sem gerir þetta þá að sirka nítján tíma ferðalagi til að keppa 60 mínútur í handbolta. Það var alveg slatti af sjóveiki. Þetta er náttúrulega alls ekki gott. Það eru allar samgöngur hérna, ferðaskrifstofur og ferðamannabransinn er náttúrulega í lamasessi. Þetta er ekkert spes. Þetta er náttúrulega bara ömurlegt." 