Taka L-listann með sér í meirihluta Agnar Már Másson skrifar 7. júní 2026 18:53 Birgir Örn Ólafsson (E), formaður bæjarráðs, Björg Ásta Þórðardóttir sveitarstjóri (D) og Kristinn Björgvinsson (L), forseti bæjarstjórnar. Aðsend Ný þriggja flokka sveitarstjórn hefur verið mynduð í Vogum þrátt fyrir að meirihlutinn hafi rétt svo haldið velli í liðnum kosningum. D-listinn og E-hafa ákveðið að taka L-listann með sér í meirihlutasamstarfið. Greint er frá því í tilkynningu að D-listi Sjálfstæðismanna og óháðra, E-listi listi Strandar og Voga og L-listi Listi fólksins hafi myndað nýjan fimm fulltrúa meirihluta í Vogum. Björg Ásta Þórðardóttir, oddviti D-listans, verður bæjarstjóri sveitarfélagsins. Birgir Örn Ólafsson hjá E-listanum verður formaður bæjarráðs og Kristinn Björgvinsson hjá L-listanum verður forseti bæjarstjórnar. Alls eru sjö manns í sveitarstjórn Voga en í sveitarstjórnarkosningunum í maí hélt D-listinn sínum þremur fulltrúum, en E-listinn og L-listinn hlutu einn hvor. A-listinn Fyrir samfélagið hlaut þá tvo fulltrúa. Á liðnu kjörtímabili voru E-listinn og D-listinn í sex manna meirihluta og reyndar hefðu flokkarnir getað haldið meirihlutasamstarfi sínu áfram þrátt fyrir að E-listinn hafi misst tvo menn milli kosninga. Þeir hafa þó ákveðið að taka L-listann með sér í samstarfið. Í fréttatilkynningu skrifa meirihlutaflokkarnir að byggja á þeim grunni sem lagður var á liðnu kjörtímabili og því samstarfi sem tókst um verkefni fyrir sveitarfélagið. Á sama tíma verði horft fram á veginn með áherslu á traustan rekstur, öfluga þjónustu, betri upplýsingagjöf og markvissa uppbyggingu í góðu samtali við íbúa. Samstarfið byggi á málefnasamningi sem miði að því að styrkja sveitarfélagið til framtíðar, efla þjónustu í heimabyggð, styrkja innviði, styðja við fjölskyldur og skapa betri skilyrði fyrir atvinnulíf og félagsstarf í vaxandi og öflugu samfélagi. „Við erum þakklát fyrir það traust sem íbúar sýndu okkur í kosningunum og göngum auðmjúk en ákveðin til verka. Framundan eru stór verkefni en líka mikil tækifæri. Nýr meirihluti mun leggja áherslu á góða samvinnu, skýra forgangsröðun, gott samtal við íbúa og áframhaldandi uppbyggingu í takt við þarfir samfélagsins,“ er haft eftir Björgu Ástu Þórðardóttur, verðandi bæjarstjóra. Björg var í skamma stund framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins en hætti nokkrum mánuðum síðar til þess að fara í framboð í heimabænum. Málefnasamningur meirihlutans verður kynntur nánar á næstu dögum, samkvæmt tilkynningunni. Vogar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Innlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Íranir skjóta á Ísrael Erlent Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Framtíð Moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Sjá meira