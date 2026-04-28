Modric brotinn en ætti að ná HM

Hinn fertugi Luka Modric varð fyrir áfalli um síðustu helgi er hann varð fyrir því óláni að kinnbeinsbrotna.
Modric var þá að spila með liði sínu, AC Milan, gegn Juventus. Hann fór beint í aðgerð sem heppnaðist svona prýðilega.
Zlatko Dalic, landsliðsþjálfari Króatíu, er bjartsýnn á að Modric verði klár er fyrsti leikur Króata fer fram þann 17. júní.
„Ég er búinn að heyra í Luka og óskaði honum góðs bata. Ég veit sem er að hann mun gera allt sem hann getur til þess að vera klár í fyrsta leik,“ sagði Dalic.
„Luka er okkar fyrirliði og mun leiða liðið á þessu heimsmeistaramóti.“
Modric spilar ekki meira á leiktíðinni og ætti því að mæta úthvíldur til leiks á HM. Að því gefnu að brotið verði gróið.