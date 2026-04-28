Lygileg níu marka veisla í París Sindri Sverrisson skrifar 28. apríl 2026 20:54 Khvicha Kvaratskhelia var magnaður í kvöld og skoraði tvö mörk gegn Bayern. Getty/Mustafa Yalcin Paris Saint-Germain er með eins marks forskot á Bayern München eftir ótrúlegan fyrri leik liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í París. Leiknum lauk 5-4 og verður biðin löng eftir því að einvíginu ljúki í München á miðvikudaginn í næstu viku, eftir einhvern allra skemmtilegasta leik í sögu Meistaradeildarinnar í kvöld. Ballið byrjaði snemma og kom Harry Kane Bayern yfir úr víti á 17. mínútu, sem Luis Díaz náði í. PSG svaraði þessu með mörkum frá Kvicha Kvaratskhelia og Joao Neves, sem skoraði með skalla eftir hornspyrnu, áður en Michael Olise náði að jafna metin. Staðan 2-2 en Ousmane Dembélé náði að koma PSG yfir að nýju úr víti rétt fyrir hálfleik, eftir að boltinn hrökk í hönd Alphonso Davies. Liðin voru ekkert rólegri í seinni hálfleiknum og þeir Kvaratskhelia og Dembélé skoruðu báðir aftur, með tveggja mínútna millibili, og komu PSG í 5-2. Bæjarar létu þetta þó ekki slá sig út af laginu og Dayot Upamecano minnkaði muninn með skalla á 65. mínútu, og þremur mínútum síðar skoraði Díaz eftir langa sendingu og frábæra móttöku. Aldrei hafa fleiri mörk verið skoruð á þessu stigi Meistaradeildarinnar og spurning hvort markaregnið heldur áfram í næstu viku, í Þýskalandi. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Franski boltinn Þýski boltinn