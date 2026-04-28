„Þetta eru tvö bestu lið Evrópu" Valur Páll Eiríksson skrifar 28. apríl 2026 12:46 Enrique ætlar að sækja til sigurs, og gera má ráð fyrir því sama frá Vincent Kompany, þjálfara Bayern. Því er von á skemmtilegum leik í kvöld. Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images Luis Enrique, þjálfari Paris Saint-Germain, hlakkar til þess að takast á við Bayern München í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Fyrri leikur liðanna fer fram í París. PSG eru ríkjandi Meistaradeildarmeistarar og taka á móti nýkrýndum Þýskalandsmeisturum í leik sem ætti að vera mikil skemmtun. PSG mætir til leiks hafandi unnið átta af síðustu níu leikjum og fór illa með bæði Chelsea og Liverpool í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar. Liðsins bíður strembið verkefni gegn Bæjurum sem hafa litið mjög vel út í vetur og slógu Real Madrid úr leik í átta liða úrslitum. „Þetta eru tvö bestu lið Evrópu," segir Enrique. „Hvað varðar stöðugleika er Bayern kannski skrefi á undan þar sem þeir hafa aðeins tapað tveimur leikjum. En varðandi gæðin sem við höfum sýnt er ekkert betra lið en við," bætir hann við. „Það þarf að sækja meira en þú verst ef þú ætlar að vinna, og þetta verður erfitt en við viljum vinna," segir Enrique sem ætlar því að sækja til sigurs. Leikur Paris Saint-Germain og Bayern München er á dagskrá klukkan 19:00 í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 18:30 á Sýn Sport Viaplay.