Illa farið með Þórsara: „Þetta er bara rangt" Valur Páll Eiríksson skrifar 28. apríl 2026 10:30 Það var metið sem svo að brotið hefði verið á Antoni Ara við hornspyrnuna sem Sigfús skoraði eftir. Vísir/Diego Þórsarar skoruðu löglegt mark sem var ranglega dæmt af gegn Breiðabliki í gær ef marka má sérfræðinga Stúkunnar. Þeir hefðu minnkað muninn í 2-1 en leiknum lauk 4-0 fyrir Breiðablik. Ákveðin stífla brast hjá Blikum sem höfðu ekki skorað mark úr opnum leik frá því snemma leiks gegn Víkingi í fyrsta leik. Þeir unnu afgerandi 4-0 sigur en í stöðunni 2-0 skoraði Sigfús Fannar Gunnarsson þar sem sérfræðingar Stúkunnar töldu löglegt mark. Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, kvartaði undan dómnum eftir leik og atvikið var tekið fyrir í Stúkunni. Þar var atvikið endursýnt margoft og þeir Baldur Sigurðsson og Bjarni Guðjónsson gátu ekki séð hvað hefði verið dæmt á Sigfús sem gerði að verkum að markið var dæmt af. „Það er alls ekkert brot í þessu," sagði Baldur. „Þetta er bara rangt," segir Bjarni. „Það er illa farið með Þórsarana þarna," bætti Baldur við. Atvikið og umræðuna má sjá í spilaranum.