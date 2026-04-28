Reglum um gul spjöld á HM verði breytt Valur Páll Eiríksson skrifar 28. apríl 2026 09:02 Til stendur að breyta reglum um gul spjöld á HM í sumar. Catherine Ivill - AMA/Getty Images Til stendur að breyta reglum um gul spjöld og leikbönn á HM karla í fótbolta vegna stækkunar mótsins. Tillagan liggur fyrir stjórn FIFA sem fundar í Vancouver í Kanada í dag. HM í sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó er það stærsta í sögunni en liðum hefur verið fjölgað úr 32 í 48. Því fylgir að þátttökulið sem fara alla leið spili fleiri leiki en ella. 32-liða úrslit bætast við og því einn leikur aukalega sem bætist við. Samhliða því fjölgar leikjum liða á mótinu og meiri hætta á því að leikmenn fari í leikbann vegna tveggja gulra spjalda sem þeir safni upp yfir mótið. Sú regla hefur verið á um árabil. Tillaga liggur fyrir stjórninni þess efnis að öll gul spjöld verði þurrkuð út eftir riðlakeppni mótsins og einnig eftir átta liða úrslit. Yrði reglunum ekki breytt gæti leikmaður fengið eins leiks bann fengi hann tvö gul spjöld yfir þá fimm leiki sem lið spila á leið sinni í átta liða úrslit. Með breytingunni þarf leikmaður að fá gult spjald í tveimur af þremur leikjum í riðlakeppninni til að fara í bann, eða í tveimur af þremur leikjunum í 32-, 16- og átta liða úrslitum. Reglunum er því ætlað að sporna gegn leikbönnum leikmanna á stærsta sviðinu í sumar. Fastlega er gert ráð fyrir því að reglubreytingin verði samþykkt á fundi stjórnar FIFA vestanhafs í dag. HM 2026 í fótbolta FIFA