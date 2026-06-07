Innlent

Lýsa eftir tólf ára dreng

Agnar Már Másson skrifar
Lögreglan leitar að drengnum.
Lögreglan leitar að drengnum. Aðsend

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir hinum 12 ára Adomas Kulikauskas en síðast er vitað um ferðir hans í Árbænum. Adomas, sem er grannvaxinn, var klæddur í svartan jakka og hvíta og græna skó.

Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Adomas, eða vita hvar hann er að finna, eru beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.

Lögreglumál

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