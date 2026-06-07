Lýsa eftir tólf ára dreng Agnar Már Másson skrifar 7. júní 2026 21:27 Lögreglan leitar að drengnum. Aðsend Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir hinum 12 ára Adomas Kulikauskas en síðast er vitað um ferðir hans í Árbænum. Adomas, sem er grannvaxinn, var klæddur í svartan jakka og hvíta og græna skó. Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Adomas, eða vita hvar hann er að finna, eru beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112. Lögreglumál Mest lesið Íranir skjóta á Ísrael Erlent Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Innlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Lýsa eftir tólf ára dreng Framtíð Moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Sjá meira