Alexander Linta: Stjórnin er að skoða styrkingu á leikmannahópnum

Alexander Linta segir stjórn knattspyrnudeildar ÍBV vera að leita að styrkingu fyrir leikmannahóp liðsins í Bestu deild karla. Eyjamenn hafa fengið á sig ellefu mörk í síðustu tveimur leikjum.
Alexander Linta þjálfari ÍBV var furðulega léttur í bragði eftir 5-1 tap fyrir Fram í dag. Aðspurður sagði hann:
„Auðvitað eru menn súrir eftir að hafa tapað 5-1 og þetta tap var of stórt.“
Alexander Linta sagði aðspurður að spilamennska Fram hefði verið góð og hans leikmenn hefðu lagst of aftarlega um tíma. Blaðamaður gekk á hann og spurði hvort hann væri ekki áhyggjufullur yfir því að liðið hefði fengið ellefu mörk á sig í síðustu tveimur leikjum.
„Fótbolti snýst ekki bara um mörk heldur heildar frammistöðu og samspil margra þátta. Ég hef trú á hópnum mínum og liðinu í heild“.
Aðspurður hvort ÍBV hygðist styrkja sig fyrir lok félagaskiptagluggans sagði Alexander Linta:
„Já við ætlum að gera það. Stjórnin er að skoða þessi mál og við skoðum hvernig við getum bætt okkur“.