Íslenski boltinn

Albert lenti í slysi með sleikjó og braut framtönn

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Albert Brynjar Ingason þótti líkjast Llyod Christmas, karakter úr bíómyndinni Dumb&Dumber.
Albert Brynjar Ingason mætti með áður óséð frekjuskarð í beina útsendingu Subway Messunnar á Sýn Sport í kvöld. Ástæðan er einföld, hann lenti í sleikjóslysi.

Guðmundur Benediktsson og Kjartan Henry Finnbogason höfðu mjög gaman af tanngarðinum sem Albert skartaði í kvöld. Þeir tveir gerðu mikið grín að Alberti í útsendingunni og báðu hann um að segja hvað hefði gerst.

„Ég vildi óska þess að það væri einhver töff saga á bakvið þetta, en ég missti mig bara með toffíkaramellusleikjóinn í gær og braut einhvern veginn tönnina. Þannig bjó ég til þetta myndarlega frekjuskarð,“ sagði Albert fyrir leik.

Í hálfleik fengu áhorfendar Sýnar Sport svo að sjá þetta myndarlega frekjuskarð. Albert brosti fyrir myndavélina og uppskar mikinn hlátur, eins og sjá má hér fyrir neðan.

Klippa: Albert sýnir brotnu tönnina

Subway Messan er í beinni útsendingu á Sýn Sport. Stúkan gerir svo upp alla leiki dagsins þegar þeim lýkur. 

Beina útsendingu frá öllum leikjum kvöldsins má finna á sportrásum Sýnar og beinar textalýsingar frá öllum leikjum má finna á Vísi. 

Besta deild karla Stúkan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið