Albert lenti í slysi með sleikjó og braut framtönn

Albert Brynjar Ingason mætti með áður óséð frekjuskarð í beina útsendingu Subway Messunnar á Sýn Sport í kvöld. Ástæðan er einföld, hann lenti í sleikjóslysi.
Guðmundur Benediktsson og Kjartan Henry Finnbogason höfðu mjög gaman af tanngarðinum sem Albert skartaði í kvöld. Þeir tveir gerðu mikið grín að Alberti í útsendingunni og báðu hann um að segja hvað hefði gerst.
„Ég vildi óska þess að það væri einhver töff saga á bakvið þetta, en ég missti mig bara með toffíkaramellusleikjóinn í gær og braut einhvern veginn tönnina. Þannig bjó ég til þetta myndarlega frekjuskarð,“ sagði Albert fyrir leik.
Í hálfleik fengu áhorfendar Sýnar Sport svo að sjá þetta myndarlega frekjuskarð. Albert brosti fyrir myndavélina og uppskar mikinn hlátur, eins og sjá má hér fyrir neðan.
Subway Messan er í beinni útsendingu á Sýn Sport. Stúkan gerir svo upp alla leiki dagsins þegar þeim lýkur.
Beina útsendingu frá öllum leikjum kvöldsins má finna á sportrásum Sýnar og beinar textalýsingar frá öllum leikjum má finna á Vísi.