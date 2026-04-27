Luka Modric kinnbeinsbrotnaði þegar hann lenti í samstuði við Manuel Locatelli í gærkvöldi. Króatinn mun gangast undir aðgerð og óttast er að hann gæti misst af HM í sumar.
Við fyrstu sýn virtist ekkert alvarlegt hafa átt sér stað þegar Modric og Manuel Locatelli lentu saman á 80. mínútu í 0-0 jafntefli AC Milan gegn Juventus í gær. Læknateymi AC Milan sendi allavega ekki eftir sjúkrabíl og sagði Modric að bíða með myndatöku þar til í dag.
Úr myndatökunni kom hins vegar annað högg, því þar kom í ljós að Modric hefði kinnbeinsbrotnað. Hann mun nú gangast undir aðgerð og samkvæmt La Gazzetta dello Sport mun Modric ekki spila meira með AC Milan á þessu tímabili.
Þrátt fyrir að vera rúmlega fertugur er Modric algjör lykilmaður hjá AC Milan og hefur spilað 33 af 34 leikjum liðsins á tímabilinu. Höggið er samt ekki svo mikið því AC Milan er nánast búið að tryggja sér Meistaradeildinni.
Áfallið yrði mun meira fyrir króatíska landsliðið ef Modric missir af HM í sumar. Hann er fyrirliði liðsins og hefur spilað hvern einasta landsleik síðustu ár. Ef Króatía ætlar að gera aðra atlögu að heimsmeistaratitlinum, eins og þegar liðið vann silfurverðlaun árið 2018, þarf Modric líklega að spila stóran þátt í því.
Modric gæti hins vegar náð sér í tæka tíð og mögulega spilað með andlitsgrímu til að verja nýbrotna kinnbeinið.