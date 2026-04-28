Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Einar Geir Þorsteinsson er oddviti Miðflokksins í Hafnarfirði.
Ég heiti Einar Geir Þorsteinsson og er oddviti Miðflokksins í Hafnarfirði. Ég er 36 ára faðir þriggja stráka, lögmaður og íbúi í norðurbæ Hafnarfjarðar, en hef einnig búið í suðurbæ Hafnarfjarðar og Vallarhverfinu.
Strákarnir stunda íþróttir í FH og SH og sækja leik- og grunnskóla hér í bænum. Ég þekki af eigin raun þau vandamál sem slæmar ákvarðanir sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í samgöngumálum síðustu ára hefur skapað fyrir íbúa, og tel ég okkur geta gert betur án þess að ausa peningum í verkefni sem eru ekki til þess fallin að leysa raunveruleg vandamál í samgöngum fyrir Hafnfirðinga.
Ég hef m.a. unnið á lögmannsstofu, við skipti á þrotabúi WOW air og setið við samningaborðið í tveimur kjarasamningsviðræðum fyrir Reykjavíkurborg.
Miðflokkurinn í Hafnarfirði ætlar að fara í þau verkefni sem aðrir flokkar hafa látið sitja á hakanum.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Þetta er erfið spurning, enda höfum við komið okkur vel fyrir í Hafnarfirðinum. Ef við neyddumst af einhverjum ástæðum til að yfirgefa Hafnarfjörðinn, ætli við myndum ekki finna einhvern annan stað á höfuðborgarsvæðinu.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Það eru nokkrar sem koma til greina. Munkurinn sem seldi sportbílinn sinn er líklega ein af fáum bókum sem ég hef lesið oftar en einu sinni, enda frábær bók. Annars las ég síðast ævisögu Gunnars Birgissonar, fyrrum bæjarstjóra Kópavogs, sem var góð lesning enda skeleggur maður.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Þau verkefni sem skila litlum eða engum mælanlegum ávinningi fyrir íbúa Hafnarfjarðar. Þar mætti byrja. Við greiðum líka of mikið inn í Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins miðað við þann ávinning sem Hafnarfjörður fær.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Sá hópur sem hefur setið eftir síðustu ár eru barnafjölskyldur. Ég myndi setja þennan pening í að efla og styðja við barnafjölskyldur, t.d. með 250.000 kr. heimgreiðslum eins og við höfum boðað. Þá er kominn tími á endurbætur á íþróttamannvirkjum Hafnarfjarðarbæjar. Lengjum opnunartíma sundlauga í leiðinni.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Eigum við ekki bara að segja að hún skrifuð síðar og muni bera heitið „Þegar Miðflokkurinn bjargaði Hafnarfirði“?“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Það fer algjörlega eftir aðstæðum. Í dag fara samskipti meira og meira fram á samfélagsmiðlum, en í aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga hafa samskiptin færst mun meira yfir í símtöl.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Þegar ég hef kallað eftir sanngjarnari dreifingu á móttöku hælisleitenda hafa jafnvel Miðflokksmenn úr öðrum sveitarfélögum gagnrýnt mig. En ég stend við það, Hafnarfjörður ber of mikla byrði miðað við nágrannasveitarfélög, og ég mun halda áfram að krefjast þess að ríkið dreifi þessum kostnaði og ábyrgð betur.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Gervigreind.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi krefjast endurskoðunar á Samgöngusáttmálanum, allir í bæjarstjórn styðja Borgarlínuna, svo þetta yrði umdeilt. En við teljum betri leiðir til að bæta umferðarflæðið. Ég myndi líka krefjast sanngjarnari dreifingar á móttöku hælisleitenda milli sveitarfélaga, þessi þróun gengur ekki upp fyrir Hafnarfjörð til lengdar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Til að fá upplýsingar um eldunartíma á kjöti sem ég var að grilla.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við getum unnið með öllum flokkum sem eru tilbúnir að fara með okkur í þau verkefni sem við teljum nauðsynleg fyrir Hafnarfjörð. Við munum ekki gefa afslátt af okkar stefnumálum bara til þess að mynda meirihluta.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Fyrsta sem kemur upp í hugann er að hafa ekki nýtt tækifærið og farið í nám erlendis þegar það stóð í boði þegar ég var í laganámi.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Hafnarfjörður er með þennan landsbyggðaranda þrátt fyrir fjölmenni. Þá hefur uppbygging miðbæjar Hafnarfjarðar tekist einkar vel og fólk kemur í Hafnarfjörðinn til að heimsækja Jólaþorpið, Hjarta Hafnarfjarðar eða þá frábæru staði sem eru í miðbænum, og ég verð sérstaklega að nefna Krydd, Betri stofuna, Barbara og Sydhavn.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Í morgun fékk ég mér Kefir, en langoftast borða ég hreint skyr blandað við hafra.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Skortur á forgangsröðun og ábyrgð. Fjármagni er varið í tilraunaverkefni á meðan grunnþjónusta situr á hakanum. Ákvarðanir eru teknar of langt frá íbúum, án gagnsæis og mælanlegra markmiða. Kerfið bregst seint við vandamálum sem snerta daglegt líf fólks, sérstaklega í fjölskyldu- og samgöngumálum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Setja grunnþjónustu í forgang og ná mælanlegum árangri í þeim efnum. Styðja foreldra betur, hraða uppbyggingu húsnæðis, bæta samgöngur án þess að þrengja að fjölskyldubílnum, auka gagnsæi í rekstri og draga úr óþarfa útgjöldum.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Highwayman með The Highwaymen, svo er Þarfasti þjónninn með Hilmir og humlunum vinsælt þessa dagana.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Forgangsröðun hefur ekki verið nægilega góð, fjármunum beint í kostnaðarsöm verkefni á meðan grunnþjónusta situr eftir. Uppbygging húsnæðis of hæg og þétting byggðar verið of mikil. Þá hafa ákvarðanir um samgöngumál verið afar illa ígrundaðar. Í móttöku hælisleitenda hefur ríkt stjórnleysi, kostnaður verið óljós og skortur á samráði við íbúa.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ætli það sé ekki Einar Geir yngri, en afi minn og alnafni var þá kallaður Einar Geir eldri.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við gefum ekki loforð sem við getum ekki staðið við. Við munum ekki gefa neinn afslátt af kröfum okkar um endurskoðun Samgöngusáttmálans, afnámi vaxtamarka höfuðborgarsvæðisins og skynsemi í móttöku hælisleitenda. Kjósendur geta treyst því að okkar stefnumál eru ekki bara orð á blaði.“