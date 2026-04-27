Íslenski boltinn

Mikil­vægt að endur­ræsa myndlykilinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Leikur KR við FH er meðal þeirra tveggja sem voru færðir til og vera má að þurfi að endurræsa myndlykilinn til að sjá hann í kvöld, sé fólk með Sýn+ Sport Ísland áskriftarleiðina hjá Sýn.
Leikur KR við FH er meðal þeirra tveggja sem voru færðir til og vera má að þurfi að endurræsa myndlykilinn til að sjá hann í kvöld, sé fólk með Sýn+ Sport Ísland áskriftarleiðina hjá Sýn. Vísir/Guðmundur

Breytingar hafa orðið á dagskrárniðurröðun á leikjum í Bestu deild karla í fótbolta á rásum Sýnar Sport í kvöld. Mikilvægt er fyrir þá sem eru með íslenska pakkann hjá Sýn að endurræsa myndlykla til að fá aðgang að leikjum KR við FH og Fram við ÍBV.

Stórt kvöld er í vændum þar sem fimm leikir fara fram í Bestu deild karla, Grindavík og Njarðvík eigast við í undanúrslitum Bónus deildar kvenna og þá eigast Manchester United og Brentford við í enska boltanum.

Breytingar þurfti að gera á niðurröðun leikjanna á rásum Sýnar Sport og fyrstu tveir leikir dagsins í Bestu deildinni eru á rásum sem almennt væru aðeins aðgengilegar þeim sem eru með allt sport hjá Sýn en þeir sem eru með Sýn+ Sport Ísland geta fengið rásirnar inn á myndlykla sína í kvöld. Það er aftur á móti gott ráð að endurræsa myndlykilinn skili þær sér ekki.

Um er að ræða leik Fram við ÍBV sem er klukkan 17:20 á Sýn Sport 6 og leik KR við FH sem er á Sýn Sport 5.

Hér má sjá allt sem er framundan í beinni á rásum Sýnar Sport.

Dagskráin í kvöld er eftirfarandi hjá Sýn Sport:

  • 17:20 Fram - ÍBV (Sýn Sport 6)
  • 17:50 KR - FH (Sýn Sport 5)
  • 18:40 Man Utd - Brentford (Sýn Sport)
  • 19:00 Subway Messan (Sýn Sport Ísland)
  • 19:00 Stjarnan - Valur (Sýn Sport Ísland 2)
  • 19:05 Breiðablik - Þór Ak. (Sýn Sport Ísland 4)
  • 19:05 Njarðvík - Grindavík (Sýn Sport Ísland 3)
  • 19:05 Víkingur R. - ÍA (Sýn Sport Ísland 5)
  • 21:20 Stúkan (Sýn Sport Ísland)
