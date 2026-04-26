„Ég er virkilega vonsvikinn með lélega frammistöðu, Keflavík átti bara skilið að vinna þennan leik. Þetta er bara langt frá því sem við viljum standa fyrir í KA, ég er bara virkilega ósáttur.“ sagði Hallgrímur Jónasson þjálfari KA eftir 1-2 tap á móti Keflavík á heimavelli í dag.
„Mér finnst vanta alla baráttu í okkur og það er gjörsamlega óþolandi fyrir framan okkar fólk hérna. Staðan er 1-1 í leiknum og það er algjört hljóð hjá mínum mönnum inn á vellinum, það er engin að tala saman. Ég vil heyra miklu meira í okkur.“
Hallgrímur nefndi nokkrum sinnum í viðtalinu samskiptaleysi leikmanna.
„Ég hef miklar áhyggjur af samskiptaleysinu ef ég á að segja alveg eins og er. Mér finnst bara vanta að menn langi í alvöru að vinna fótboltaleiki. Það er voða gaman á æfingum, við erum flottir þar og erum með góða leikmenn en það bara skiptir engu máli ef þú tekur ekki á því inn á fótboltavellinum þá vinnur þú enga fótboltaleiki alveg sama hvað þú ert góður. Mínir leikmenn þurfa bara að átta sig á því að ef menn leggja sig ekki betur fram að þá spila þeir bara ekki fyrir KA.“
KA er með eitt stig eftir fjórar umferðir og hafa fengið á sig 8 mörk.
„Það sem við sýndum inn á vellinum í dag er langt frá því að vera nóg og við þurfum bara að átta okkur á stöðunni, hún er alvarleg. Við erum með eitt stig neðst í töflunni og það þýðir ekki að labba alltaf um og segja að við förum í gang seint. Við þurfum bara að gjöra svo vel og rífa okkur í gang strax.“
Keflavík var yfir í allri baráttu lungað úr leiknum.
„Mér fannst við bara óöruggir og ekki klárir, héldum kannski að við myndum bara labba yfir þá. Keflavík voru bara betri en við. Þeir voru betri á boltann, það var alvöru barátta í þeim. Við komumst ósanngjarnt yfir hérna síðan fannst mér allan leikinn vera þannig að við værum ekki með stjórn á hlutunum. Menn þurfa bara að átta sig á því að við þurfum að vinna saman inn á vellinum því við vorum seinir í allt, tölum ekki saman og allt viðbragð seint. Menn voru bara ekki tilbúnir að leggja á sig það sem þarf til að vinna fótboltaleiki.“
Framundan er slagur gegn nágrönnunum í Þór sem hafa farið töluvert betur af stað í deildinni en KA.
„Við þurfa að rífa okkur í gang og koma með alvöru baráttu, leggja í þá grunn vinnu sem þarf til að vinna fótboltaleiki. Ef við mætum með það þá erum við flottir, ef ekki þá vinnum við ekki fótboltaleiki.“