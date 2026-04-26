Maðurinn fannst látinn í gilinu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Tilkynning barst þegar klukkan var ganga sjö.
Tilkynning barst þegar klukkan var ganga sjö.

Maðurinn sem fannst í gili við Háafoss í kvöld var látinn þegar björgunarsveitir bar að.

Lögreglan á Suðurlandi greinir frá þessu í tilkynningu.

„Nú á sjöunda tímanum í kvöld barst tilkynning um meðvitundarlausan einstakling við Háafoss. Viðbragðsaðilar voru boðaðir á fyrsta forgangi. Einstaklingurinn var látinn þegar að var komið,” segir í tilkynningunni.

Björgunarsveitir voru kallaðar út á hæsta forgangi eftir að sást til manns í gili við Háafoss. Maðurinn var fluttur með þyrlu til Reykjavíkur.

Umfangsmikilli en árangurslausri leit að ferðamanni sem skilaði sér ekki á gististað á þriðjudaginn síðasta var frestað á miðvikudagskvöldið. Ekki liggur fyrir hvort um sama mann sé að ræða.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Andlát

