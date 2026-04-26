Samfylkingin yrði stærsti flokkurinn í bæjarstjórn á Akureyri ef gengið yrði til kosninga nú og myndi bæta við sig tveimur bæjarfulltrúum frá því árið 2022. L-listinn mælist með næstmesta fylgið, rúmu prósentustigi minna en listinn fékk í síðustu kosningum. Sjö framboð myndu ná sætum í bæjarstjórn yrði gengið til kosninga nú.
Þetta eru niðurstöður í nýrri könnun Maskínu sem gerð var fyrir DV. Samfylkingin fengi 18,4 prósenta fylgi og þrjá bæjarfulltrúa en fékk árið 2022 11,9 prósenta fylgi og einn bæjarfulltrúa. Flokkurinn er utan núverandi meirihluta L-lista, Miðflokks og Sjálfstæðisflokks, er í dag fimmti stærsti flokkur í bæjarstjórn en yrði sá stærsti ef gengið yrði til kosninga nú.
L-listinn á í dag þrjá bæjarfulltrúa í borgarstjórn. Samkvæmt könnun Maskínu myndi listinn missa einn bæjarfulltrúa, fengi 17,2 prósenta fylgi og þar með tvo. Árið 2022 hlaut listinn 18,4 prósenta fylgi og þrjá bæjarfulltrúa.
Rétt á eftir L-lista kemur Sjálfstæðisflokkur með 16,7 prósenta fylgi í könnun Maskínu og fengi tvo bæjarfulltrúa, sama fjölda og árið 2022 þegar flokkurinn fékk átján prósenta fylgi í kosningum. Þá fengi Framsókn einn mann, VG einn mann og Viðreisn einn mann yrði gengið til kosninga nú. Akureyrarlistinn mælist ekki inni.
Ekki yrði hægt að mynda óbreyttan meirihluta L-lista, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks yrðu niðurstöður kosninga á þennan veg. Fram kemur í umfjöllun DV að ýmis meirihlutamynstur séu í boði, meðal annars geti Framsókn eða Viðreisn hlaupið undan bagga með núverandi meirihluta. Þá geti Samfylking myndað meirihluta, til dæmis með L-lista og Viðreisn eða Framsóknarflokki eða Vinstri grænum.