Fótbolti

Jón Dagur þaggaði niður í gagn­rýn­endnum með mögnuðu marki

Aron Guðmundsson skrifar
Jón Dagur fagnar marki sínu í dag Mynd: Brann

Jón Dagur Þorsteinsson skoraði eina mark Brann í 1-1 jafntefli gegn Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. 

Brann lenti undir á þrettándu mínútu leiksins þegar að Iver Fossum kom Rosenborg yfir með marki eftir stoðsendingu frá Emil Konradsen Ceide. 1-0. 

Aðeins sex mínútum eftir mark Fossum jafnaði Jón Dagur hins vegar metin fyrir Brann með marki beint úr aukaspyrnu. 1-1. 

Reyndist það lokamark leiksins. Liðin skiptu því á milli sín stigunum þremur. Dræm stigastöfnun Brann, sem spilar undir stjórn Freys Alexanderssonar, heldur því áfram. 

Liðið, sem ætlar sér að vera í toppbaráttu deildarinnar hefur aðeins sótt fjögur stig í fyrstu sex leikjum sínum og er í 13.sæti.

Norski boltinn

