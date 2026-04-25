Jón Dagur Þorsteinsson skoraði eina mark Brann í 1-1 jafntefli gegn Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Brann lenti undir á þrettándu mínútu leiksins þegar að Iver Fossum kom Rosenborg yfir með marki eftir stoðsendingu frá Emil Konradsen Ceide. 1-0.
Aðeins sex mínútum eftir mark Fossum jafnaði Jón Dagur hins vegar metin fyrir Brann með marki beint úr aukaspyrnu. 1-1.
Reyndist það lokamark leiksins. Liðin skiptu því á milli sín stigunum þremur. Dræm stigastöfnun Brann, sem spilar undir stjórn Freys Alexanderssonar, heldur því áfram.
Liðið, sem ætlar sér að vera í toppbaráttu deildarinnar hefur aðeins sótt fjögur stig í fyrstu sex leikjum sínum og er í 13.sæti.