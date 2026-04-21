Fótbolti

Spjótin standa að Jóni Degi og Freyr stígur inn á milli

Aron Guðmundsson skrifar
Freyr Alexandersson, þjálfari Brann og leikmaður liðsins, Jón Dagur Þorsteinsson
Freyr Alexandersson, þjálfari Brann og leikmaður liðsins, Jón Dagur Þorsteinsson Vísir/Samsett

Norskir fjölmiðlar sem fjalla um Íslendingaliðið Brann hafa gagnrýnt íslenska landsliðsmanninn Jón Dag Þorsteinsson ítrekað upp á síðkastið. Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, er orðinn þreyttur á því að einstaka leikmenn séu teknir fyrir og gerðir að blórabögglum. 

Brann hefur byrjað illa á yfirstandandi tímabili í norsku úrvalsdeildinni og situr í fjórtánda sæti, í sextán liða deild, með aðeins þrjú stig af fimmtán mögulegum eftir fyrstu fimm umferðir deildarinnar. 

Slök byrjun hjá liði sem ætlar sér að vera í toppbaráttunni ár hvert og hefur Jón Dagur, sem er á láni hjá félaginu frá þýska liðinu Hertha Berlin, verið gagnrýndur fyrir sína spilamennsku í upphafi tímabils. 

„Það sem mér þykir miður við orðræðuna hér í bænum er að það er alltaf farið á eftir einstaka leikmönnum. Það var Noah Holm á einum tímapunkti. Svo var það Joachim Soltvedt. Nú heyri ég af því að það sé Jón Dagur. 

Oftar en ekki er engin ástæða fyrir þessu. Þið viljið bara fara á eftir fólki. Íþróttastjóri félagsins hefur verið gagnrýndur, framkvæmdastjórinn líka. Ég er kannski næstur,“ sagði Freyr.

Með þessu sé hann ekki að gagnrýna fjölmiðla í Bergen, heldur verja sína leikmenn. 

„Stundum verður þetta of mikið. Og því miður hef ég séð þetta hafa áhrif á fólk. Ég skil það hins vegar að þið eruð að sinna ykkar vinnu.“

Jón Dagur er vel meðvitaður um að spilamennska sín hafi ekki verið nægilega góð. Hann tekur ábyrgð á því, segir það hluta af því að vera atvinnumaður í fótbolta.

„Þú getur ekki búist við lófaklappi þegar að þú ert að tapa leikjum. Við erum búnir að tapa nokkrum heimaleikjum nú þegar. Þetta er bara staðan. 

„Stuðningsmenn vilja sjá okkur vinna leiki og það er ekki óraunhæf krafa af þeirra hálfu.“

Leikjadagskráin er þétt hjá norska liðinu þessa dagana og framundan undanúrslitaleikur í norska bikarnum á heimavelli á morgun. 

Jón Dagur hefur spilað þrjá leiki á heimavelli Brann til þessa og hafa þeir allir tapast.

„Það góða við þétta leikjadagskrá er að það koma ný tækifæri til þess að ná fram hefndum.“

Norski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið