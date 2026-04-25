Enski boltinn

Tottenham vann loksins en er enn í fallsæti

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Callum Wilson fagnar með stuðningsmönnum West Ham United eftir að hafa skorað sigurmarkið gegn Everton. getty/Warren Little

Þrátt fyrir að vinna loks sinn fyrsta deildarleik á árinu 2026 í dag er Tottenham enn í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar. Sigurmark Callums Wilson fyrir West Ham United gegn Everton skyggði á gleði Tottenham-manna.

Fyrir leiki dagsins var Spurs í fallsæti og hafði ekki unnið leik í ensku úrvalsdeildinni á þessu ári.

Lengi vel benti lítið til þess að þessari löngu bið Tottenham-manna lyki á Molineux í dag. En þegar átta mínútur voru til leiksloka skoraði Joao Palhinha eftir hornspyrnu. Antonin Kinsky bjargaði Tottenham svo í uppbótartíma þegar hann varði aukaspyrnu frá Joao Gomes.

Joao Palhinha skoraði eina markið í leik Wolves og Tottenham.getty/Andrew Kearns

Sigurinn dugði Spurs þó ekki til að komast upp úr fallsæti því West Ham vann dramatískan sigur á Everton á heimavelli, 2-1, á sama tíma.

Tomás Soucek kom West Ham yfir á 51. mínútu með skalla eftir fyrirgjöf Jarrods Bowen. Þegar tvær mínútur voru til leiksloka jafnaði Kiernan Dewsbury-Hall fyrir Everton og stuðningsmenn Tottenham glöddust mjög.

Gleðin var þó skammvinn því þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma skoraði Wilson eftir skalla Bowens fyrir markið. Lokatölur á Lundúnaleikvanginum, 2-1, Hömrunum í vil.

Áfram munar því tveimur stigum á West Ham og Tottenham. Bæði lið eiga eftir að spila fjóra leiki. Everton er í 11. sæti deildarinnar og hefur tapað tveimur leikjum í röð.

