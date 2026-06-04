Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. júní 2026 10:30 Alexandra Jóhannsdóttir og Linda Líf Boama eru samherjar hjá Kristianstad í Svíþjóð en spá samt ekki Svíum heimsmeistaratitlinum. KSÍ Stelpurnar okkar eru að reyna að komast á HM í fyrsta sinn en þær hafa líka skoðun á því hvaða karlalandslið verði heimsmeistari 19. júlí næstkomandi. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hefur hafið undirbúning sinn fyrir leikina gegn Úkraínu og Spáni í undankeppni HM. Liðið er komið saman í Kraká í Póllandi, en Ísland mætir Úkraínu í Póllandi á föstudag og mætir svo Spáni þriðjudaginn 9. júní. Samfélagsmiðlaspyrill KSÍ notaði tækifærið og spurði stelpurnar okkar hvaða þjóð verði heimsmeistari karla í fótbolta í sumar. Stelpurnar eru ekki sammála um hvaða þjóð muni hampa bikarnum í ár. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu fengu þó mörg atkvæði eins og Frakkland og Spánn. Alls eru það samtals sjö þjóðir sem eiga mögulega ef marka má okkar konur. HM karla hefst með opnunarleik í Mexíkóborg í næstu viku. Það má hlusta á svör stelpnanna hér fyrir neðan. HM 2026 í fótbolta Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti „Þetta hefur verið ótrúlega erfitt“ Sport Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Jelena kölluð inn í landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Er búinn að glíma við þunglyndi Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Sjá meira