Fótbolti

Stelpurnar okkar ekki sam­mála um hverjir vinna HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexandra Jóhannsdóttir og Linda Líf Boama eru samherjar hjá Kristianstad í Svíþjóð en spá samt ekki Svíum heimsmeistaratitlinum.
Alexandra Jóhannsdóttir og Linda Líf Boama eru samherjar hjá Kristianstad í Svíþjóð en spá samt ekki Svíum heimsmeistaratitlinum. KSÍ

Stelpurnar okkar eru að reyna að komast á HM í fyrsta sinn en þær hafa líka skoðun á því hvaða karlalandslið verði heimsmeistari 19. júlí næstkomandi.

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hefur hafið undirbúning sinn fyrir leikina gegn Úkraínu og Spáni í undankeppni HM.

Liðið er komið saman í Kraká í Póllandi, en Ísland mætir Úkraínu í Póllandi á föstudag og mætir svo Spáni þriðjudaginn 9. júní.

Samfélagsmiðlaspyrill KSÍ notaði tækifærið og spurði stelpurnar okkar hvaða þjóð verði heimsmeistari karla í fótbolta í sumar.

Stelpurnar eru ekki sammála um hvaða þjóð muni hampa bikarnum í ár.

Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu fengu þó mörg atkvæði eins og Frakkland og Spánn. Alls eru það samtals sjö þjóðir sem eiga mögulega ef marka má okkar konur.

HM karla hefst með opnunarleik í Mexíkóborg í næstu viku.

Það má hlusta á svör stelpnanna hér fyrir neðan.

HM 2026 í fótbolta Landslið kvenna í fótbolta

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