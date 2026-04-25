Metþátttaka er á Andrésar Andar leikunum sem fram fara í Hlíðarfjalli um þessar mundir. Leikarnir eru fimmtíu ára en þoka hefur valdið erfiðum skíðaaðstæðum. Þrátt fyrir það skemmtu keppendur sér konunglega í gær og munu að öllum líkindum gera það áfram næstu daga.
Leikarnir voru fyrst haldnir árið 1976 en í ár eru eitt þúsund áttatíu og sex keppendur skráðir til leiks. Bjarki Sigurðsson, fréttamaður Sýnar, kíkti í fjallið og náði tali af nokkrum sem komu að keppninni.
„Á meðan við fáum þátttakendur þá stækkum við bara og stækkum, það er allt í lagi, við ráðum við fleiri og gefum ekkert eftir í því,“ segir Fjalar Úlfarsson, einn skipuleggjenda leikanna.
Hann segir umgjörðina vera stærri en nokkru sinni fyrr og að þau reyni að halda í við fjölda þeirra sem vilja taka þátt í leikunum. Um tíma var mikil þoka og erfitt færi í fjallinu en erfiðar aðstæður gerðu keppendum erfitt fyrir.
Flestir keppendur sem Bjarki ræddi við voru á sama máli, það væri erfitt að skíða í þokunni en samt væri gott í brautinni. Einnig var eitthvað um að fólk gerði sér ferð upp í fjall en ekki til að keppa, heldur til þess að hvetja aðra til dáða.
„Það eru betri brekkur hér á Akureyri og opnara svæði,“ sagði Olivia Þóra, skíðagarpur, í samtali við Bjarka, „það er búið að ganga frekar vel að skíða í dag,“ bætti hún svo við.