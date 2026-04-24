Bein útsending: Þorgerður situr fyrir svörum um þjóðaratkvæðagreiðsluna Árni Sæberg skrifar 24. apríl 2026 13:32 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fyrri fundi utanríkismálanefndar. Vísir/Vilhelm Utanríkismálanefnd hefur boðað til opins fundar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu klukkan 14 í Smiðju. Gestur fundarins verður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Fundinn má sjá í beinni útsendingu á Vísi. Á fundinum verður þingsályktunartillaga Þorgerðar Katrínar um þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst rædd. Hún hljóðar svo: „Alþingi ályktar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026 um hvort aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli fram haldið.Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni „Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu? Já, halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nei, ekki halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu." Fundurinn hefst kl. 14:00 í Smiðju, Tjarnargötu 9. Fundurinn verður opinn fulltrúum fjölmiðla og almenningi á meðan húsrúm leyfir. Tengdar fréttir Óvarfærið orðalag geti orðið til vandræða í áratugi Orðalag sem lagt er upp með í þjóðaratkvæðagreiðslunni um viðræður við ESB gæti orðið til mikilla vandræða ef það yrði óbreytt að mati stjórnmálafræðings. Það sem hljómi eins og aukaatriði í dag geti breyst í áratugalangar deilur sé ekki að gætt. 13. apríl 2026 20:35 Landskjörstjórn gerir athugasemd við spurninguna Í grein eftir undirritaða sem birtist 31. mars á Vísi, „Á Landskjörstjórn að gera athugasemdir við spurninguna?", var bent á að orðalagið „halda áfram viðræðum" gæfi í skyn ákveðna stöðu sem væri ekki sjálfgefin — og að slíkt orðalag gæti haft áhrif á það hvernig kjósendur skilja spurninguna. 11. apríl 2026 20:32 Fyrir þinginu að breyta svarmöguleikum þó enginn vafi leiki á umsóknarstöðu Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir koma til greina að breyta svarmöguleikum á kjörseðlinum í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir að landskjörstjórn gerði við þá athugasemd. 11. apríl 2026 12:07