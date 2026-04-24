Þor­gerður situr fyrir svörum um þjóðar­at­kvæða­greiðsluna

Árni Sæberg skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fyrri fundi utanríkismálanefndar. Vísir/Vilhelm

Utanríkismálanefnd hefur boðað til opins fundar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu klukkan 14 í Smiðju. Gestur fundarins verður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Fundinn má sjá í beinni útsendingu á Vísi.

Á fundinum verður þingsályktunartillaga Þorgerðar Katrínar um þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst rædd. Hún hljóðar svo:

„Alþingi ályktar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026 um hvort aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli fram haldið.

Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni

„Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu?

  • Já, halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.
  • Nei, ekki halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.“

Fundurinn hefst kl. 14:00 í Smiðju, Tjarnargötu 9. Fundurinn verður opinn fulltrúum fjölmiðla og almenningi á meðan húsrúm leyfir.

Óvarfærið orðalag geti orðið til vandræða í áratugi

Orðalag sem lagt er upp með í þjóðaratkvæðagreiðslunni um viðræður við ESB gæti orðið til mikilla vandræða ef það yrði óbreytt að mati stjórnmálafræðings. Það sem hljómi eins og aukaatriði í dag geti breyst í áratugalangar deilur sé ekki að gætt.

Landskjör­stjórn gerir at­huga­semd við spurninguna

Í grein eftir undirritaða sem birtist 31. mars á Vísi, „Á Landskjörstjórn að gera athugasemdir við spurninguna?“, var bent á að orðalagið „halda áfram viðræðum“ gæfi í skyn ákveðna stöðu sem væri ekki sjálfgefin — og að slíkt orðalag gæti haft áhrif á það hvernig kjósendur skilja spurninguna.

