Innlent

Lög­sækja Reykja­víkur­borg

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Alma Ýr formaður ÖBÍ réttindasamtaka.
Alma Ýr formaður ÖBÍ réttindasamtaka. Vísir/Ívar Fannar

Öryrkjabandalag Íslands, ÖBÍ, hefur höfðað mál gegn Reykjavíkurborg vegna vanfjármögnunar NPA-samninga. Málið verður þingfest í dag.

„ÖBÍ krefst viðurkenningar á því að borgin hafi með samþykkt áætlunarinnar brotið gegn lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir,“ segir í fréttatilkynningu frá ÖBÍ.

Málið var höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og með því vilja samtökin fá úr því skorið hvort sveitarfélögum sé heimilt að samþykkja umsóknir um lögbundna þjónustu en fjármagna síðan ekki þjónustuna svo samþykktir umsækjendur lendi á löngum biðlistum.

Tugir bíða

Borgarstjórn samþykkti fjárhagsáætlun þann 2. desember 2025. Í tilkynningunni segir að þegar sú áætlun var samþykkt hafi legið fyrir að minnsta kosti 42 samþykktar umsóknir um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem biðu fjármögnunar þjónustunnar. 

„Að baki hverri umsókn er fatlaður einstaklingur sem borgin hefur þegar staðfest að eigi rétt á aðstoðinni en fær hana ekki. Fjárhagsáætlunin gerir ekki ráð fyrir neinni fjölgun NPA-samninga á árinu 2026 og borgin hefur sjálf staðfest að umsóknirnar verði ekki fjármagnaðar á árinu.“

Í nóvember 2025 lögfesti Alþingi samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en með honum á að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli fötlunar. ÖBÍ segir þjónustuform NPA lögfesta útfærslu á rétti fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs samkvæmt 19. grein samningsins.

„Reykjavíkurborg hefur sjálf viðurkennt rétt þessara 42 einstaklinga til aðstoðar en kýs samt að fjármagna hana ekki. Réttindi fatlaðs fólks eru ekki valkvæður útgjaldaliður sem má fresta milli ára, þau eru lögbundin og borginni ber að standa við þau,“ er haft eftir Ölmu Ýr Ingólfsdóttur, formanni ÖBÍ réttindasamtakanna, í tilkynningunni.

Dómsmál Málefni fatlaðs fólks Borgarstjórn Reykjavík

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