Lögsækja Reykjavíkurborg Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. júní 2026 10:55 Alma Ýr formaður ÖBÍ réttindasamtaka. Vísir/Ívar Fannar Öryrkjabandalag Íslands, ÖBÍ, hefur höfðað mál gegn Reykjavíkurborg vegna vanfjármögnunar NPA-samninga. Málið verður þingfest í dag. „ÖBÍ krefst viðurkenningar á því að borgin hafi með samþykkt áætlunarinnar brotið gegn lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir,“ segir í fréttatilkynningu frá ÖBÍ. Málið var höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og með því vilja samtökin fá úr því skorið hvort sveitarfélögum sé heimilt að samþykkja umsóknir um lögbundna þjónustu en fjármagna síðan ekki þjónustuna svo samþykktir umsækjendur lendi á löngum biðlistum. Tugir bíða Borgarstjórn samþykkti fjárhagsáætlun þann 2. desember 2025. Í tilkynningunni segir að þegar sú áætlun var samþykkt hafi legið fyrir að minnsta kosti 42 samþykktar umsóknir um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem biðu fjármögnunar þjónustunnar. „Að baki hverri umsókn er fatlaður einstaklingur sem borgin hefur þegar staðfest að eigi rétt á aðstoðinni en fær hana ekki. Fjárhagsáætlunin gerir ekki ráð fyrir neinni fjölgun NPA-samninga á árinu 2026 og borgin hefur sjálf staðfest að umsóknirnar verði ekki fjármagnaðar á árinu.“ Í nóvember 2025 lögfesti Alþingi samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en með honum á að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli fötlunar. ÖBÍ segir þjónustuform NPA lögfesta útfærslu á rétti fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs samkvæmt 19. grein samningsins. „Reykjavíkurborg hefur sjálf viðurkennt rétt þessara 42 einstaklinga til aðstoðar en kýs samt að fjármagna hana ekki. Réttindi fatlaðs fólks eru ekki valkvæður útgjaldaliður sem má fresta milli ára, þau eru lögbundin og borginni ber að standa við þau,“ er haft eftir Ölmu Ýr Ingólfsdóttur, formanni ÖBÍ réttindasamtakanna, í tilkynningunni. Dómsmál Málefni fatlaðs fólks Borgarstjórn Reykjavík Mest lesið Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Innlent Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Erlent Taívanar líta til Úkraínu og Íran Erlent Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Innlent Fleiri fréttir Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Sjá meira