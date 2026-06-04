Innlent

Á­nægja með Höllu eykst

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, eiginmaður hennar, taka á móti sokkum í tilefni Mottumars.
Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, eiginmaður hennar, taka á móti sokkum í tilefni Mottumars. Vísir/Vilhelm

Rúmur helmingur þjóðarinnar er ánægður með störf Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Ánægjan með störf hennar hefur aukist það sem af er ári.

Þetta kemur fram í nýrri könnun Maskínu þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru ánægðir eða óánægðir með störf forsetans.

23,7 prósent sögðust mjög ánægðir og 29,8 prósent frekar ánægðir. Einungis 5,5 prósent sögðust mjög óánægðir og 7,9 prósent frekar óánægðir, alls 13,4 prósent. Flestir, eða 33,1 prósent, voru hvorki ánægðir né óánægðir.

Konur eru almennt ánægðari með störf Höllu en karlar. Þá eru þeir yngstu og elstu ánægðastir, 58,5 prósent af átján til 29 ára og 58,9 prósent af sjötíu ára og eldri. Íslendingar á aldrinum 40 til 49 ára eru óánægðastir en 18,8 prósent þeirra sögðust óánægðir með störf forsetans.

Kjósendur Viðreisnar eru hvað ánægðastir en kjósendur VG óánægðastir.

Ánægja með Höllu eykst lítillega frá síðustu mælingum, þar sem 45 prósent þjóðarinnar voru ánægðir og tuttugu prósent óánægðir.

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