Ánægja með Höllu eykst Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. júní 2026 10:04 Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, eiginmaður hennar, taka á móti sokkum í tilefni Mottumars. Vísir/Vilhelm Rúmur helmingur þjóðarinnar er ánægður með störf Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Ánægjan með störf hennar hefur aukist það sem af er ári. Þetta kemur fram í nýrri könnun Maskínu þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru ánægðir eða óánægðir með störf forsetans. 23,7 prósent sögðust mjög ánægðir og 29,8 prósent frekar ánægðir. Einungis 5,5 prósent sögðust mjög óánægðir og 7,9 prósent frekar óánægðir, alls 13,4 prósent. Flestir, eða 33,1 prósent, voru hvorki ánægðir né óánægðir. Konur eru almennt ánægðari með störf Höllu en karlar. Þá eru þeir yngstu og elstu ánægðastir, 58,5 prósent af átján til 29 ára og 58,9 prósent af sjötíu ára og eldri. Íslendingar á aldrinum 40 til 49 ára eru óánægðastir en 18,8 prósent þeirra sögðust óánægðir með störf forsetans. Kjósendur Viðreisnar eru hvað ánægðastir en kjósendur VG óánægðastir. Ánægja með Höllu eykst lítillega frá síðustu mælingum, þar sem 45 prósent þjóðarinnar voru ánægðir og tuttugu prósent óánægðir. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Skoðanakannanir Mest lesið Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Trump verður að leita samþykkis þingsins fyrir aðgerðum í Íran Erlent Taívanar líta til Úkraínu og Íran Erlent Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Innlent Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Fleiri fréttir Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Sjá meira