Evrópusambandið gekk í gær frá 90 milljarða evra láni til Úkraínu, eftir að nýkjörinn stjórn í Ungverjalandi snéri ákvörðun Victor Orbán, fyrrverandi forsætisráðherra, um að beita neitunarvaldi gegn lánveitingunni.
Samhliða var gripið til frekari refsiaðgerða gegn rússneskum bönkum og orkufyrirtækjum, og fyrirtækjum í Kína, Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Taílandi, sem sögð eru hafa aðstoðað Rússa við að komast undan þeim aðgerðum sem þegar voru í gildi.
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði á samfélagsmiðlum í gær að á sama tíma og Rússar hefðu aukið árásir sínar á Úkraínu, væri Evrópusambandið að efla stuðning sinn við úkraínsku þjóðina.
Von der Leyen sagði einnig í gær að hún gerði ráð fyrir að 45 milljarðar yrðu greiddir út á þessum ársfjórðungi, það er að segja fyrir júnílok. Fjármununum yrði meðal annars varið til innlendrar drónaframleiðslu.
Vonir standa til að lánið muni sjá Úkraínumönnum fyrir tveimur þriðjuhlutum af fjárþörf sinni fyrir árin 2026 og 2027. Þá er gert ráð fyrir að endurgreiðsla lánsins verði fjármögnuð með skaða- og miskabótum af hálfu Rússa.
Harry Bretaprins og hertogi af Sussex sagði í ræðu á öryggisráðstefnu í Kænugarði í gær að Bandaríkin ættu stjóran þátt í sögu þeirra átaka sem nú stæðu yfir, þar sem þau hefðu heitið því að tryggja að sjálfræði og landamæri Úktraínu yrðu virt eftir að Úkraínumenn samþykktu að gefa eftir kjarnorkuvopn sín.
Hann sagði tímabært að Bandaríkin sýndu að þau virtu alþjóðlegar skulbindingar.
Orð prinsins virðast hafa snert taug hjá Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem sagði Harry ekki tala fyrir Bretland. „Ég held að ég tali frekar fyrir Bretland en hann... en ég kann að meta ráðleggingar hans,“ sagði Trump, sem mun taka á móti Karli III og Kamillu drottningu þegar þau hefja opinbera heimsókn sína til Bandaríkjanna á mánudag.