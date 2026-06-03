Innlent

Hafa engar upp­lýsingar um Sindra

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hann sást síðast í Pattaya.
Hann sást síðast í Pattaya. Getty

Ekkert hefur spurst til Sindra Freys Jenssonar síðan 23. maí en hann sást síðast í borginni Pattaya í Taílandi. Systir hans segist engar upplýsingar hafa um það hvar hann er niðurkominn.

Greint var frá því í morgun að hins þrítuga Sindra Freys Jenssonar hafi verið saknað frá 23. maí síðastliðnum. Aðstandandi hans auglýsti eftir honum á Facebook-hóp fyrir erlenda ferðamenn á Pattaya-svæðinu.

Systir Sindra segist engar upplýsingar hafa fengið um bróður sinn frá því að auglýst var eftir honum. Ríkisútvarpið greinir frá því að annar aðstandandi hans hafi sagt hann hafa verið í fríi í Taílandi ásamt tvíburabróður sínum. Þeir séu báðir í óreglu og hafi orðið viðskila þennan dag.

Lögreglunni á Íslandi hafi verið gert viðvart. Málið er á borði borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins

Íslendingar erlendis Taíland

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