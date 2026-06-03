Hafa engar upplýsingar um Sindra Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 3. júní 2026 13:59 Hann sást síðast í Pattaya. Getty Ekkert hefur spurst til Sindra Freys Jenssonar síðan 23. maí en hann sást síðast í borginni Pattaya í Taílandi. Systir hans segist engar upplýsingar hafa um það hvar hann er niðurkominn. Greint var frá því í morgun að hins þrítuga Sindra Freys Jenssonar hafi verið saknað frá 23. maí síðastliðnum. Aðstandandi hans auglýsti eftir honum á Facebook-hóp fyrir erlenda ferðamenn á Pattaya-svæðinu. Systir Sindra segist engar upplýsingar hafa fengið um bróður sinn frá því að auglýst var eftir honum. Ríkisútvarpið greinir frá því að annar aðstandandi hans hafi sagt hann hafa verið í fríi í Taílandi ásamt tvíburabróður sínum. Þeir séu báðir í óreglu og hafi orðið viðskila þennan dag. Lögreglunni á Íslandi hafi verið gert viðvart. Málið er á borði borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins Íslendingar erlendis Taíland Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Fleiri fréttir Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Sjá meira