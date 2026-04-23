Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var í dag tilkynnt um eignaspjöll sem unnin voru á gististað. Fram kemur að einhver hafi brotið rúðu og skemmt hurðar. Fleira kemur þó ekki fram um rannsókn málsins, eða hvort einhver sé grunaður vegna þess.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar, en málið kom upp í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um miðbæinn, austurbæ, vesturbæ og Seltjarnarnes.
Á sama svæði var lögreglu tilkynnt um eignaspjöll og líkamsárás. Þeir sem eru viðloðnir það mál „héldu sína leið eftir skýrslutöku“.
Þá var tilkynnt um þrjú þjófnaðarmál í umdæminu, þar af tvö í verslun.