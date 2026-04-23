Far­þegar sjá ekki fólkið sem gegnumlýsir far­angurinn

Kristján Már Unnarsson skrifar
Reimar Jensson er vaktstjóri í öryggisleitinni í Leifsstöð. Egill Aðalsteinsson

Flugfarþegar sem sjá handfarangur sinn fara í gegnum öryggisskoðun á Keflavíkurflugvelli átta sig fæstir á því að starfsmennirnir sem rýna í innihaldið sitja á allt öðrum stað í flugstöðinni. Sömu starfsmenn skoða einnig hvað leynist í stóru töskunum sem farþegar innrituðu.

Í kvöldfréttum Sýnar og þætti Flugþjóðarinnar um Keflavíkurflugvöll kynnumst við því sem gerist í bakrýmum flugstöðvarinnar sem farþegar sjá yfirleitt ekki, meðal annars vopnaleitinni. Hún er það fyrsta sem venjulega mætir farþegum eftir innritun í flug. Farþegar skila af sér handfarangri til gegnumlýsingar og ganga svo sjálfir í gegnum slíkt tæki.

Hluti farþega lendir í úrtaksleit. Þá er þreifað á fólki.Egill Aðalsteinsson

Það eru ekki aðeins flugfarþegar sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit á Keflavíkurflugvelli. Varningur þjónustuaðila, meira að segja bjórkútarnir fyrir veitingastaðina, er gegnumlýstur áður en honum er hleypt inn á öryggissvæðið.

Öryggisleitin kallar á mikinn mannskap.

„Við erum 150 núna yfir veturinn en á sumrin erum við um það bil 200 til 250 manns, sem vinna hérna á sumrin,“ segir Reimar Jensson, vaktstjóri í öryggisleit Keflavíkurflugvallar, hér í sjónvarpsfréttinni:

Reyndar sjá farþegar bara hluta starfsmanna öryggisleitar. Í rými baka til situr hópur fólks við tölvuskjái að skoða innihaldið í töskunum.

-En hverju er helst verið að leita að?

„Bara einhverju sem ógnar fluginu sjálfu. Sprengjum og hættulegum efnum, vopnum,“ svarar Reimar.

Starfsmenn öryggisleitar rýna inn í gegnumlýstar töskur.Egill Aðalsteinsson

Starfsmennirnir í bakrýminu fylgjast einnig með stóru töskunum sem farþegar innrituðu en þær eru gegnumlýstar á færiböndunum.

-En hvað er það sem farþegar helst klikka á að reyna að koma í gegnum öryggisleitina?

„Vökvi til dæmis, sem er yfir 100 millilítra. Hann má ekki fara í gegn hérna. Hnífar og verkfæri sem eru of stór eða of beitt til að fara í gegn.“

Innritaður farangur er gegnumlýstur á töskufæriböndum.Egill Aðalsteinsson

Hluti farþega lendir í úrtaksleit og þá er þreifað á fólki. Er fólk ekki viðkvæmt fyrir því?

„Nei, nei. Flestir taka þátt og taka vel í þetta. Sumir skilja þetta ekki en það er bara partur af þessu,“ svarar Reimar.

Það á raunar enginn hlutur að sleppa inn án þess að fara í tékk. Aðföng fyrir sölubúðir og veitingastaði fara einnig í gegnum öryggisleit. Þannig fylgjumst við með því þegar bjórkútum er rennt inn í gegnumlýsingartæki.

Gerry Nastor flugverndarstarfsmaður ekur bjórkútum inn í gegnumlýsingartæki.Egill Aðalsteinsson

Starfsmenn flugvallarins sem og áhafnir flugvéla fara í gegnum öryggisskoðun í sérstökum starfsmannahliðum. Allir þurfa að lúta reglunum.

„Og það eru sumir sem gera það ekki. Við höfum neitað fólki að komast í gegn,“ segir Rizza Katrín Thomasdóttir flugverndarstarfsmaður.

Rizza Katrín Thomasdóttir er flugverndarstarfsmaður í starfsmannahliði á Keflavíkurflugvelli.Egill Aðalsteinsson

„Sumt fólk er bara með stæla eða er ekki að fylgja reglum. Það er bara, því miður, höfum við neitað fólki að koma í gegn,“ segir Rizza Katrín.

Fjallað er um Keflavíkurflugvöll í nítjánda þætti Flugþjóðarinnar. Áskrifendur geta séð alla þættina hvenær sem er á streymisveitunni Sýn+.

Í kynningarstiklu má sjá dæmi um efni þáttanna sjö í þriðju seríu Flugþjóðarinnar:

„Það gerist ekkert ef ljósin eru slökkt"

„Það gerist ekkert ef ljósin eru slökkt, sérstaklega ef það er myrkur,“ svarar Jón Grétar Herjólfsson, rekstrarstjóri raftæknideildar Keflavíkurflugvallar, og hlær þegar við spyrjum um mikilvægi flugbrautaljósanna í rekstri vallarins. Flugmennirnir treysta á ljósadýrðina til að hitta á réttan stað.

„Okkar bestu menn valdir í afísinguna"

Afísing flugvéla er einhver þýðingarmesti öryggisþáttur flugsins í vetrarveðrum eins og núna ganga yfir landið. Afísingarsérfræðingur á Keflavíkurflugvelli segir þá sem annast verkið vel meðvitaða um hvað sé í húfi.

Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar

Ein stærsta framkvæmd í landinu á næstu árum verður enn frekari stækkun flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli, sem Isavia hyggst hefja á þessu ári. Þetta er smíði 22 milljarða króna tengibyggingar sem verða á hjarta Leifsstöðvar.

