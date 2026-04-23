Flugfarþegar sem sjá handfarangur sinn fara í gegnum öryggisskoðun á Keflavíkurflugvelli átta sig fæstir á því að starfsmennirnir sem rýna í innihaldið sitja á allt öðrum stað í flugstöðinni. Sömu starfsmenn skoða einnig hvað leynist í stóru töskunum sem farþegar innrituðu.
Í kvöldfréttum Sýnar og þætti Flugþjóðarinnar um Keflavíkurflugvöll kynnumst við því sem gerist í bakrýmum flugstöðvarinnar sem farþegar sjá yfirleitt ekki, meðal annars vopnaleitinni. Hún er það fyrsta sem venjulega mætir farþegum eftir innritun í flug. Farþegar skila af sér handfarangri til gegnumlýsingar og ganga svo sjálfir í gegnum slíkt tæki.
Það eru ekki aðeins flugfarþegar sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit á Keflavíkurflugvelli. Varningur þjónustuaðila, meira að segja bjórkútarnir fyrir veitingastaðina, er gegnumlýstur áður en honum er hleypt inn á öryggissvæðið.
Öryggisleitin kallar á mikinn mannskap.
„Við erum 150 núna yfir veturinn en á sumrin erum við um það bil 200 til 250 manns, sem vinna hérna á sumrin,“ segir Reimar Jensson, vaktstjóri í öryggisleit Keflavíkurflugvallar, hér í sjónvarpsfréttinni:
Reyndar sjá farþegar bara hluta starfsmanna öryggisleitar. Í rými baka til situr hópur fólks við tölvuskjái að skoða innihaldið í töskunum.
-En hverju er helst verið að leita að?
„Bara einhverju sem ógnar fluginu sjálfu. Sprengjum og hættulegum efnum, vopnum,“ svarar Reimar.
Starfsmennirnir í bakrýminu fylgjast einnig með stóru töskunum sem farþegar innrituðu en þær eru gegnumlýstar á færiböndunum.
-En hvað er það sem farþegar helst klikka á að reyna að koma í gegnum öryggisleitina?
„Vökvi til dæmis, sem er yfir 100 millilítra. Hann má ekki fara í gegn hérna. Hnífar og verkfæri sem eru of stór eða of beitt til að fara í gegn.“
Hluti farþega lendir í úrtaksleit og þá er þreifað á fólki. Er fólk ekki viðkvæmt fyrir því?
„Nei, nei. Flestir taka þátt og taka vel í þetta. Sumir skilja þetta ekki en það er bara partur af þessu,“ svarar Reimar.
Það á raunar enginn hlutur að sleppa inn án þess að fara í tékk. Aðföng fyrir sölubúðir og veitingastaði fara einnig í gegnum öryggisleit. Þannig fylgjumst við með því þegar bjórkútum er rennt inn í gegnumlýsingartæki.
Starfsmenn flugvallarins sem og áhafnir flugvéla fara í gegnum öryggisskoðun í sérstökum starfsmannahliðum. Allir þurfa að lúta reglunum.
„Og það eru sumir sem gera það ekki. Við höfum neitað fólki að komast í gegn,“ segir Rizza Katrín Thomasdóttir flugverndarstarfsmaður.
„Sumt fólk er bara með stæla eða er ekki að fylgja reglum. Það er bara, því miður, höfum við neitað fólki að koma í gegn,“ segir Rizza Katrín.
„Það gerist ekkert ef ljósin eru slökkt, sérstaklega ef það er myrkur,“ svarar Jón Grétar Herjólfsson, rekstrarstjóri raftæknideildar Keflavíkurflugvallar, og hlær þegar við spyrjum um mikilvægi flugbrautaljósanna í rekstri vallarins. Flugmennirnir treysta á ljósadýrðina til að hitta á réttan stað.
Isavia hefur frestað áformum um að bæta við þriðju flugbrautinni á Keflavíkurflugvelli vegna kostnaðar. Þá hafa hugmyndir um að taka aflagða flugbraut í notkun á ný verið slegnar út af borðinu.
Afísing flugvéla er einhver þýðingarmesti öryggisþáttur flugsins í vetrarveðrum eins og núna ganga yfir landið. Afísingarsérfræðingur á Keflavíkurflugvelli segir þá sem annast verkið vel meðvitaða um hvað sé í húfi.
Ein stærsta framkvæmd í landinu á næstu árum verður enn frekari stækkun flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli, sem Isavia hyggst hefja á þessu ári. Þetta er smíði 22 milljarða króna tengibyggingar sem verða á hjarta Leifsstöðvar.