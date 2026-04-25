Sjálfstæðisflokkurinn er kominn með ríflega fjögurra prósentustiga forskot á Samfylkinguna í Reykjavík í kosningaspá Vísis. Sjöundi maður hans á nú meiri líkur á að komast inn en sjötti maður Samfylkingar. Líkur sósíalista að ná inn manni hafa aukist en Flokks fólksins dalað.
Kosningaspá Vísis sem Baldur Héðinsson, stærðfræðingur, gerir hefur til þessa bent til þess að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn fengju sex borgarfulltrúa hvor.
Eftir að spáin var uppfærð með nýjustu könnun Maskínu í gær er Sjálfstæðisflokkurinn nú með 4,4 prósentustiga forskot á Samfylkinguna. Miðað við þær tölur á Albert Guðmundsson, sjöundi maður á lista sjálfstæðismanna, 64 prósent líkur á að ná kjöri. Líkurnar voru 29 prósent í byrjun mánaðar.
Á sama tíma er nú orðið tvísýnt um hvort Samfylkingin nái sjötta manninum inn í borgarstjórn. Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, sjötti maður á listanum, er nú með helmingslíkur á kjöri en þær voru 73 prósent fyrir rúmum tveimur vikum.
Sem fyrr eru horfur á því að það ráði úrslitum um hvers kyns meirihluti verður myndaður eftir kosningar hvernig atkvæði dreifast á milli Vinstrisins, Viðreisnar og Miðflokksins. Allir þrír flokkar virðast eiga tvo menn vísa og eygja möguleikann á þeim þriðja.
Eins og spáin stendur núna á Stefán Pálsson, þriðji maður á lista Vinstrisins, mestar líkur á að komast inn, 63 prósent. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, þriðji maður Viðreisnar, hefur 54 prósent líkur, en Lárus Blöndal, þriðji maður Miðflokksins, 44 prósent líkur.
Helsta breytingin eftir að spáin var uppfærð er sú að Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalistaflokksins, á nú í fyrsta skipti yfir helmingslíkur á að komast inn í borgarstjórn. Líkurnar mælast 62 prósent en þær voru innan við fjörutíu prósent þegar fyrsta kosningaspáin var birt 7. apríl.
Þá eru nú innan við helmingslíkur á að Guðmundur Ingi Þóroddsson, oddviti Flokks fólksins, nái sæti í borgarstjórn. Þær eru 42 prósent en voru yfir helmingi fyrr í mánuðinum.
Yfir helmingslíkur eru á því að Framsóknarflokkurinn og Píratar nái einum manni inn í borgarstjórn, hvor í sínu lagi.
Meirihlutamyndun gæti orðið snúin ef úrslitin verða í líkingu við spána eins og hún stendur nú. Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin gætu myndað tveggja flokka meirihluta en það er fyrir fram nokkuð ólíkleg niðurstaða þótt aðeins eitt hús skilji að heimili oddvitanna í Vesturbæ Reykjavíkur.
Að því gefnu að stóru flokkarnir tveir vilji ekki vinna saman væri eini mögulegi þriggja flokka meirihlutinn samstarf Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Miðflokks. Hann hefði þrettán borgarfulltrúa, ef miðað er við að sjálfstæðismenn nái inn sjö mönnum og að þeir frambjóðendur sem hafa helmingslíkur eða meira í spánni nái kjöri. Tólf borgarfulltrúa þarf til þess að mynda meirihluta.
Samfylkingin þyrfti að ná inn sjötta manninum í borgarstjórn til þess að eiga möguleika á að mynda þriggja flokka meirihluta með Vinstrinu og Viðreisn.
Um kosningaspána:
Kosningaspá Baldurs Héðinssonar byggir á niðurstöðum skoðanakannana. Þeim er gefið vægi út frá þremur þáttum; hversu margir svara könnun, hversu langt er frá því könnunin var gerð og hver stendur að henni. Útkoman er spá um hlutfall atkvæða sem hver flokkur hlýtur.
Í framhaldinu hermir kosningaspáin 100.000 sýndarkosningar þar sem flökt er á fylgi. Fyrir hverja niðurstöðu er borgarstjórnarsætum úthlutað. Þær hermanir gefa svo mat á líkum hvers frambjóðanda að ná kjöri.
Könnun Maskínu sem var gerð 17.-24. apríl hefur sextíu prósent vægi í nýjustu uppfærslu spárinnar. Könnun Gallup fyrir 1.-15. apríl hefur fjörutíu prósent vægi.