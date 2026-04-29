Oddvitaáskorunin: Úr jail-inu í Yale

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Guðmundur Ingi Þóroddsson er oddviti Flokks fólksins í Reykjavík.
Lífsreynsla mín hefur kennt mér að kerfið nær ekki alltaf utan um fólk þegar mest á reynir. Sú reynsla mótar mína sýn í stjórnmálum. Hún snýst um að einfalda hlutina, nýta fjármuni betur og tryggja að þjónustan sé raunverulega til staðar þegar fólk þarf á henni að halda.
Ég hef unnið náið með fólki í viðkvæmri stöðu og séð hvað skiptir raunverulega máli. Það snýst um að mæta fólki af virðingu og skapa raunhæf tækifæri til að halda áfram.
Flokkur fólksins hefur þegar náð mikilvægum árangri fyrir eldri borgara á landsvísu og nú viljum við tryggja að sá árangur skili sér inn í borgina. Við ætlum að efla heimahjúkrun, bæta þjónustu og byggja upp húsnæði í takt við þörf. Markmiðið er skýrt. Borg þar sem fólk fær að lifa með reisn og öryggi. Fólkið fyrst, svo allt hitt!
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Á Akranesi. Þar á ég rætur og tengingu sem hefur fylgt mér alla tíð. Svo elska ég Hvalfjarðarsveitina þar sem ég var ungur í sveit og Húsafell á sérstakan stað í mínu hjarta.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Æviminningar Sigurðar Pálssonar koma strax upp í hugann og þá sérstaklega Táningabók, þar sem Reykjavík er í stóru hlutverki.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi byrja á að einfalda stjórnsýsluna, fækka milliliðum og verkefnum sem snerta ekki beina þjónustu við íbúa.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi bæta þjónustu borgarinnar við eldri borgara og viðkvæma hópa og fjölskyldur. Tryggja stöðugleika hjá þriðja geiranum í borginni eins og til dæmis AA-starf, þjónustu við ungt fólk með fjölþættan vanda og fleira.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„From Jail to Yale.” Það er dálítið þráðurinn í minni sögu. Ég útskrifaðist frá Yale háskóla í Bandaríkjunum í fyrra.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég elska hljóðskilaboð og sendi mörg þannig skilaboð á dag“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég hef ekki rekist á neitt í mínum skoðunum sem reynst hefur óvinsælt innan Flokks fólksins. Skoðanir okkar á öllum málum fara vel saman.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Samhæfing þjónustukerfa og opinberrar stjórnsýslu.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi ráðast strax í samhæfingu sviða til að bæta þjónustu og nýtingu fjármuna.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Að vinna að sameiginlegu verkefni Afstöðu og Yale um skóla fyrir fólk sem er að koma úr fangelsi, heimilisleysi og geðrænum vanda.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með hvaða flokki sem er ef málefni okkar í Flokki fólksins fá brautargengi í því samstarfi. Þess vegna vil ég heldur ekki útiloka neinn þegar kemur að mögulegu samstarfi.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég hef gert mörg mistök um ævina og þau eiga flest sinn þátt í að móta mig. Sem betur fer tel ég mig hafa lært af mínum mistökum og orðið betri maður á eftir.
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Reykjavík býr auðvitað við alla þá kosti sem fylgja því að vera fjölmennasta sveitarfélag landsins og höfuborg. Þar af leiðandi getur Reykjavík gert meira fyrir sína íbúa en flest önnur sveitarfélög og því fylgir einnig mikil ábyrgð að vera höfuðborg Íslands.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég borða ekki morgunmat en það er stutt síðan ég hætti í morgunkorni.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Flækjustig og hægagangur sem getur verið í ákvarðanatöku. Það þarf að einfalda kerfið.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Það er mjög raunhæft að bæta almenna þjónustu við alla íbúa og þá sérstaklega þá íbúa sem þurfa á meiri stuðningi að halda en flestir aðrir. Þá er einnig raunhæft að auka lóðaframboð og um leið framboð á húsnæði fyrir þá hópa sem mest þurfa á því að halda, sem eru fyrstu kaupendur og fólk með sérþarfir.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Frelsið með Nýdönsk.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það hafa verið gerð ýmis mistök í skipulagsmálum borgarinnar og stefnan í leikskólamálum hefur verið óskýr. Það hefur verið lögð allt of mikil áhersla á þéttingu byggðar og lóðaframboð hefur verið allt of lítið. Þá hefur verið þrengt allt of mikið að einkabílnum og því þarf að breyta.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Gummi Tungl, frá þeim tíma þegar ég rak skemmtistaðinn Tunglið árin 95 til 97.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég og samframbjóðendur mínir ætlum okkur að sjálfsögðu að standa við öll okkar stefnumál. Það ræðst hins vegar töluvert af fylgi flokksins og hvort við verðum hluti af nýjum meirihluta í borginni hvernig okkur mun takast að koma stefnumálum okkar áfram.“
