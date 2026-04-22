Karlmaður hefur verið dæmdur til 90 daga skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir auðgunarbrot, brot gegn útlendingalögum og fíkniefnalagabrot. Hann var aftur á móti sýknaður af ákæru fyrir að hafa ítrekað valdið hneykslan og óspektum á almannafæri vegna ölvunar og ónæði með því að betla þar peninga af almenningi með harmonikkuspili.
Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp í gær. Með honum var maðurinn sakfelldur fyrir að hafa í þrígang stolið úr verslunum, fjársvik, með því að hafa keypt vörur með stolnu greiðslukorti, brot á útlendingalögum, með því að framvísa ekki skilríkjum og fíkniefnalagabrot, með því að hafa í vörslum sínum smáræði af kannabisefnum.
Þá var maðurinn einnig ákærður fyrir að hafa í þrjú mismunandi skipti brotið gegn lögreglusamþykkt Reykjavíkurborgar, með því að hafa valdið ónæði og hneykslan á almannafæri í miðborginni með því að betla þar peninga af almenningi með harmonikkuspili.
Í tvö skiptanna var hann einnig ákærður fyrir brot á áfengislögum með því að hafa verið ölvaður á meðan hann mundaði nikkuna.
Í niðurstöðu héraðsdóms hvað þau ætluðu brot varðar segir að ekkert liggi fyrir sem sýni að maðurinn hafi valdið hneykslan, óspektum eða ónæði á almannafæri vegna ölvunar eða með því að betla fé af almenningi með harmonikkuspili. Sé því ekki komin fram lögfull sönnun þess að hann hafi gerst sekur um þau brot sem honum voru gefin að sök í þessum ákæruliðum og verði hann því sýknaður af þeim.