ASÍ og BSRB standa fyrir opnum fundi um húsnæðismál í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna. Fundurinn er í beinni útsendingu hér á Vísi.
Sjónum verður beint að almenna íbúðakerfinu og ábyrgð sveitarfélaganna í húsnæðisuppbyggingu. Greining samtakanna um félagslegt húsnæði og þróun almenn íbúðakerfisins er meðal þess sem kynnt verður á fundinum. Brynja Þorgerisdóttir fer með fundarstjórn.
8:30 Húsið opnar
9:00 Opnunarávarp - Finnbjörn A Hermannsson, forseti ASÍ
9:05 Saga og tilurð almenna íbúðakerfisins og Bjargs íbúðafélags - Myndband
9:10 Kynning á nýrri greiningu um félagslegt húsnæði og almenna íbúðakerfið
Róbert Farestveit hagfræðingur ASÍ og Jana Víglundsdóttir hagfræðingur BSRB
9:30 Saga íbúa í Bjargi - Myndband
9:35 Húsnæðisstefnu stjórnvalda og hlutverk sveitarfélaga
Anna Guðmuna Ingvarsdóttir, aðstoðarforstjóri HMS
9:50 Saga íbúa í Bjargi - Myndband
9:55 Pallborðsumræður
Dagur B Eggertsson, formaður aðgerðahóps stjórnvalda í húsnæðismálum
Jón Björn Hákonarson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og stjórnarmaður í Bjargi
Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs íbúðafélags
10:30 Fundarslit