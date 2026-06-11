Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Lovísa Arnardóttir skrifar 11. júní 2026 11:36 Brúin verður átta metrum yfir sjávarmáli. Vegagerðin Vegagerðin hefur boðið út nýbyggingu Vestfjarðavegar á um 4,6 kílómetra kafla yfir Djúpafjörð og Gufufjörð. Bygging 210 metra langrar bogabrúar yfir Djúpafjörð er innifalin í verkinu. Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2028. Útboðsgögn eru aðgengileg á vef þeirra en útboðið stendur til klukkan 14, 14. júlí á þessu ári. Í tilkynningu Vegagerðarinnar kemur fram að brúin verði af sambærilegri gerð og brýrnar yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi og Eldvatn í Skaftártungu, nema hún verði bæði lengri og hærri en þær, eða 210 metra löng og 25 metrar á hæð. Brúin verður átta metrum yfir sjávarmáli og því verður hægt að sigla undir hana. Svona mun hún líta út að vetrarlagi. Vegagerðin Þá mun sérstaða brúarinnar felast í því að hún verður í einu hafi, án millistöpla, yfir sjó þar sem mikill munur er á flóði og fjöru og sterkir sjávarstraumar algengir. Í tilkynningu kemur jafnframt fram að nokkrir möguleikar séu við byggingu brúar yfir sjó. Brúin hafi verið hönnuð þannig að með styrkingum sé hægt að draga eða ýta stálvirkinu í heilu lagi yfir brúarstæðið. Það væri þá gert með bráðabirgðaundirstöðum á 70 metra bili eða nota pramma, sem hægt er að færa til, sem undirstöðu. Stálvirkið væri þá smíðað í hlutum, flutt og sett saman á verkstað. Aðrar aðferðir hafa einnig verið notaðar, eins og hreinlega að flytja brúna (stálvirkið) í heilu lagi á pramma frá verksmiðju að verkstað og setja á stöpla af prammanum. Eftir að brúin er komin á sinn stað er komið að brúargólfinu, fyrst með forsteyptum einingum og síðan útlagðri steypu sem yfirborð og hluta af burði brúarinnar. Fjallað var um mannvirkið í kvöldfréttum Sýnar. Þetta er lokaáfanginn í endurnýjun Vestfjarðvegar um Gufudalssveit, vegagerð sem var í raun strand í nærri tvo áratugi vegna deilna um Teigsskóg þar til höggvið var á hnútinn fyrir sex árum. Síðan er búið að þvera Þorskafjörð, vegurinn er kominn um sjálfan Teigsskóg, búið er að leggja af veginn um Hjallaháls en eftir er að ljúka brúagerð yfir tvo firði, Gufufjörð og Djúpafjörð. Vegfarendur þurfa því enn að aka yfir Ódrjúgsháls en þá reynslu má upplifa hér í sjónvarpsfréttinni: Vegagerð Umferðaröryggi Umferð Skipulagsmál Ísafjarðarbær Reykhólahreppur Samgöngumál Samgönguáætlun Vesturbyggð Súðavíkurhreppur Bolungarvík Tengdar fréttir Glæsibrú á Vestfjörðum boðin út í næsta mánuði Vegagerðin hyggst í næsta mánuði bjóða út smíði 210 metra langrar brúar yfir Djúpafjörð á sunnanverðum Vestfjörðum. Hún verður ein svipmesta brú landsins en jafnframt lokaáfanginn í einhverri umdeildustu vegagerð á Íslandi. 24. mars 2026 21:00 Kærumál seinkar verklokum við brúagerð í Gufudalssveit Smíði tveggja steyptra brúa á Vestfjarðavegi um Gufudalssveit, yfir Gufufjörð og Djúpafjörð, tefst um þrjá mánuði hið minnsta. Ástæðan er óleyst kærumál vegna verkútboðsins en Vegagerðin hafnaði tveimur lægstu tilboðunum. 13. ágúst 2025 13:31 Hafnaði lægstu tilboðum í smíði brúa á Vestfjörðum Vegagerðin hefur hafnað tveimur lægstu tilboðum sem bárust í eitt af stærstu útboðsverkum ársins, smíði tveggja steyptra brúa á Vestfjarðavegi um Gufudalssveit. Þess í stað hefur Vegagerðin ákveðið að ganga til samninga við norskan verktaka, sem átti þriðja lægsta boð. Ákvörðunin hefur verið kærð til Úrskurðarnefndar útboðsmála. 3. júlí 2025 16:54 Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Fleiri fréttir Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Framkvæmdir við Hvammsvirkjun í vari út árið Almenningur ekki talinn eiga rétt á upplýsingum um ETS-sérlausn Barn réðst með belti á önnur börn Hæstiréttur hafnar beiðni Elju um að taka fyrir meiðyrðamál Virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Ferðum Íslendinga til útlanda fækkar Sjá meira