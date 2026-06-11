Innlent

Brúin yfir Djúpa­fjörð boðin út

Lovísa Arnardóttir skrifar
Brúin verður átta metrum yfir sjávarmáli.
Brúin verður átta metrum yfir sjávarmáli. Vegagerðin

Vegagerðin hefur boðið út nýbyggingu Vestfjarðavegar á um 4,6 kílómetra kafla yfir Djúpafjörð og Gufufjörð. Bygging 210 metra langrar bogabrúar yfir Djúpafjörð er innifalin í verkinu. Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2028.

Útboðsgögn eru aðgengileg á vef þeirra en útboðið stendur til klukkan 14, 14. júlí á þessu ári.

Í tilkynningu Vegagerðarinnar kemur fram að brúin verði af sambærilegri gerð og brýrnar yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi og Eldvatn í Skaftártungu, nema hún verði bæði lengri og hærri en þær, eða 210 metra löng og 25 metrar á hæð. Brúin verður átta metrum yfir sjávarmáli og því verður hægt að sigla undir hana.

Svona mun hún líta út að vetrarlagi. Vegagerðin

Þá mun sérstaða brúarinnar felast í því að hún verður í einu hafi, án millistöpla, yfir sjó þar sem mikill munur er á flóði og fjöru og sterkir sjávarstraumar algengir.

Í tilkynningu kemur jafnframt fram að nokkrir möguleikar séu við byggingu brúar yfir sjó. Brúin hafi verið hönnuð þannig að með styrkingum sé hægt að draga eða ýta stálvirkinu í heilu lagi yfir brúarstæðið. Það væri þá gert með bráðabirgðaundirstöðum á 70 metra bili eða nota pramma, sem hægt er að færa til, sem undirstöðu. Stálvirkið væri þá smíðað í hlutum, flutt og sett saman á verkstað.

Aðrar aðferðir hafa einnig verið notaðar, eins og hreinlega að flytja brúna (stálvirkið) í heilu lagi á pramma frá verksmiðju að verkstað og setja á stöpla af prammanum. Eftir að brúin er komin á sinn stað er komið að brúargólfinu, fyrst með forsteyptum einingum og síðan útlagðri steypu sem yfirborð og hluta af burði brúarinnar.

Fjallað var um mannvirkið í kvöldfréttum Sýnar. Þetta er lokaáfanginn í endurnýjun Vestfjarðvegar um Gufudalssveit, vegagerð sem var í raun strand í nærri tvo áratugi vegna deilna um Teigsskóg þar til höggvið var á hnútinn fyrir sex árum.

Síðan er búið að þvera Þorskafjörð, vegurinn er kominn um sjálfan Teigsskóg, búið er að leggja af veginn um Hjallaháls en eftir er að ljúka brúagerð yfir tvo firði, Gufufjörð og Djúpafjörð. Vegfarendur þurfa því enn að aka yfir Ódrjúgsháls en þá reynslu má upplifa hér í sjónvarpsfréttinni:

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