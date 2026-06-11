Innlent

„Ljóst að deilunni er ekki lokið“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Tölvugerð mynd af Hvammsvirkjun.
Tölvugerð mynd af Hvammsvirkjun. Skeiða- og gnúpverjahreppur

Náttúruverndarsamtök furða sig á niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur sem gaf í gær grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar. Dóminum verði að öllum líkindum áfrýjað.

Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands, Náttúrugrið, Verndarsjóður villtra laxastofna og Íslenski náttúruverndarsjóðurinn gáfu frá sér tilkynningu í morgun þar sem þau segjast telja niðurstöðu dómsins ranga og að forsendur virkjunarinnar stangist á við landslög.

Sérstaklega gagnrýna þau að dómurinn skuli ekki horfa til þess að Þjórsá hýsi stærsta náttúrulega stofn Atlantshafslaxins á landinu og einn allrastærstu stofnum laxins við Atlantshaf.

Dómur var kveðinn upp í gær í máli landeigenda við Þjórsá á hendur íslenska ríkisins, Landsvirkjun og fleirum. Landeigendur kröfðust þess að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Leyfið var gefið út í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfið í júlí sama ár. Útgáfa nýs leyfis var byggð á breytingu á raforkulögum og lögum um stjórn vatnamála.

„Samtökin telja það ósvífni af hálfu forsvarsmanna Landsvirkjunar að segja að dómsmál og önnur kærumál tengd virkjuninni snúist um formsatriði en „ekki virkjunina sjálfa“ – þvert á móti snýst dómsmálið og baráttan gegn Hvammsvirkjun fyrst og fremst um vernd náttúru, samfélags og sérstaklega lífríkis Þjórsár sem er búsvæði eins mesta stofns Atlantshafslaxins,“ segir í tilkynningu samtakanna.

„Ljóst er að deilunni um Hvammsvirkjun er ekki lokið enda hefur lögmaður landeigenda þegar lýst því yfir í fréttum að dóminum verði að öllum líkindum áfrýjað. Auk þess liggur kæra inni hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vegna framkvæmdaleyfis Skeiða- og Gnúpverjahrepps og styðja náttúruverndarsamtök stefnendur í dómsmálinu í áframhaldandi baráttu fyrir vernd Þjórsár.“

Deilur um Hvammsvirkjun Dómsmál Umhverfismál Orkumál Landsvirkjun

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