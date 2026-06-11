„Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. júní 2026 10:00 Tölvugerð mynd af Hvammsvirkjun. Skeiða- og gnúpverjahreppur Náttúruverndarsamtök furða sig á niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur sem gaf í gær grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar. Dóminum verði að öllum líkindum áfrýjað. Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands, Náttúrugrið, Verndarsjóður villtra laxastofna og Íslenski náttúruverndarsjóðurinn gáfu frá sér tilkynningu í morgun þar sem þau segjast telja niðurstöðu dómsins ranga og að forsendur virkjunarinnar stangist á við landslög. Sérstaklega gagnrýna þau að dómurinn skuli ekki horfa til þess að Þjórsá hýsi stærsta náttúrulega stofn Atlantshafslaxins á landinu og einn allrastærstu stofnum laxins við Atlantshaf. Dómur var kveðinn upp í gær í máli landeigenda við Þjórsá á hendur íslenska ríkisins, Landsvirkjun og fleirum. Landeigendur kröfðust þess að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Leyfið var gefið út í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfið í júlí sama ár. Útgáfa nýs leyfis var byggð á breytingu á raforkulögum og lögum um stjórn vatnamála. „Samtökin telja það ósvífni af hálfu forsvarsmanna Landsvirkjunar að segja að dómsmál og önnur kærumál tengd virkjuninni snúist um formsatriði en „ekki virkjunina sjálfa“ – þvert á móti snýst dómsmálið og baráttan gegn Hvammsvirkjun fyrst og fremst um vernd náttúru, samfélags og sérstaklega lífríkis Þjórsár sem er búsvæði eins mesta stofns Atlantshafslaxins,“ segir í tilkynningu samtakanna. „Ljóst er að deilunni um Hvammsvirkjun er ekki lokið enda hefur lögmaður landeigenda þegar lýst því yfir í fréttum að dóminum verði að öllum líkindum áfrýjað. Auk þess liggur kæra inni hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vegna framkvæmdaleyfis Skeiða- og Gnúpverjahrepps og styðja náttúruverndarsamtök stefnendur í dómsmálinu í áframhaldandi baráttu fyrir vernd Þjórsár.“ Deilur um Hvammsvirkjun Dómsmál Umhverfismál Orkumál Landsvirkjun Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Framkvæmdir við Hvammsvirkjun í vari út árið Almenningur ekki talinn eiga rétt á upplýsingum um ETS-sérlausn Barn réðst með belti á önnur börn Hæstiréttur hafnar beiðni Elju um að taka fyrir meiðyrðamál Virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Ferðum Íslendinga til útlanda fækkar Hvetur almenning til að vera á varðbergi Náttúruminjasafn og Náttúrufræðistofnun renna saman Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Sjá meira