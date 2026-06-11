Forseti Alþingis hefur ákveðið að fella starfsáætlun Alþingis fyrir 157. löggjafarþing úr gildi frá og með morgundeginum. Til stóð að fresta þingi á morgun.
Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks og 5. varaforseti þingsins, tilkynnti þetta um klukkan 15:30 á þingfundi dagsins.
„Tilkynnt er að forseti hefur í samráði við forsætisnefnd ákveðið að starfsáætlun þingsins verði felld úr gildi frá og með morgundeginum 12. júní 2026.“
Eftir að starfsáætlun Alþingis var felld úr gildi liggur fyrir að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stórra mála. Á dagskrá þingsins standa enn samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040, sem er í framhaldi síðari umræðu, frumvarp um Innviðafélag, sem er í framhaldi annarrar umræðu, og fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031, sem bíður síðari umræðu.
Þinglok ráðast því af því hvort og hvenær tekst að ljúka umræðu, breytingartillögum og atkvæðagreiðslum um þessi mál eða semja um að einhver þeirra bíði fram á haust.