Sveitarstjóri Vesturbyggðar telur að vafi leiki á hvort samningur Vegagerðarinnar heimili það að Baldur sé nýttur til siglinga milli lands og Eyja samhliða Herjólfi.
Ferðaþjónustuaðilar og íbúar á sunnanverðum Vestfjörðum og á Breiðafjarðareyjum hafa viðrað óánægju sína með að Breiðafjarðarferjan Baldur verði tekin úr Breiðafirði og látin sigla til Vestmannaeyja samhliða Herjólfi sem siglir nú á hálfum krafti vegna bilunar í annarri tveggja véla skipsins.
Gistiheimilarekendur á sunnanverðum Vestfjörðum lýstu erfiðu ástandi vegna óvissu með Breiðafjarðarsiglingar. Hótelrekendur í Breiðuvík, á Patreksfirði og Tálknafirði lýstu því að afbókunum rigndi inn og að ferðaþjónustan yrði af miklum tekjum.
Heimild til að ráðstafa Baldri til annarra siglinga er tilgreind í samningi við Vegagerðina. Þar kemur fram að heimilt sé að ráðstafa ferjunni í önnur verkefni á samningstímanum „meðal annars ef Herjólfur fer í slipp en einnig ef Herjólfur verður óstarfhæfur um einhvern tíma“.
Deilt er um það hve víðtækt þetta „meðal annars“ er en G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir félagið miða við að þetta orðalag nái yfir það að Herjólfur sé á hálfum krafti en Gerður Björk Sveinsdóttir sveitarstjóri Vesturbyggðar er efins.
„Baldur er skilgreint sem varaskip fyrir Herjólf þegar Herjólfur er óstarfhæfur eða í slipp. Hann er hvorugt. Þannig að við áttum okkur ekki á því hvaða heimild er til þess að ráðstafa Baldri til siglinga til Eyja samhliða Herjólfi,“ segir hún.
„Það er fullt af fyrirtækjum, einstaklingum, íbúum í Flatey sem stól á Baldur. Þegar honum er kippt svona út þá hefur það rosalega mikil áhrif. Það hefur áhrif á ferðaplön fólks, á ferðaþjónustu aðila á sunnanverðum Vestfjörðum sem reka fyrirtæki í ofsalega stuttum glugga sem ferðamannatímabilið er á þessu svæði. Þetta hefur áhrif á rekstraraðila sem senda aðföng til Flateyjar. Þetta hefur áhrif á alla,“ segir Gerður.
Á fundi bæjarstjórnar á þriðjudaginn bókaði hún kröfu sína þess efnis að Vegagerðin falli frá ákvörðun sinni um ráðstöfun Baldurs til annarra verkefna.