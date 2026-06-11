Íslensk löggæsluyfirvöld tóku þátt í alþjóðlegri lögregluaðgerð sem beindist að peningaþvætti skipulagðra netglæpahópa í gegnum netþjónustu sem var meðal annars hýst á Íslandi. Enginn var handtekinn á Íslandi í tengslum við málið.
Netþjónustan gekk undir nafninu AudiA6 og er sögð hafa orðið að miðstöð fyrir glæpamenn til þess að leysa illa fengið fé út í rafmyntum.
Í gegnum hana eru að minnsta kosti fimmtán glæpahópar taldir hafa þvættað ávinning af svonefndum lausnargjaldstölvuárásum að andvirði rúmlega 336 milljóna evra, jafnvirði rúmra 48,5 milljarða króna, frá 2022 til 2025.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og embætti ríkissaksóknari tóku þátt í aðgerðinni í samvinnu við íslensk hýsingarfyrirtæki. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að íslenskir innviðir hafi verið misnotaðir í glæpastarfseminni.
Tveir fulltrúar frá bandarískri löggæslustofnun komu til Íslands.
Evrópska lögreglan Europol segir að tveir meintir höfuðpaurar hafi verið handteknir í Georgíu, annar þeirra Rússi en hinn Úkraínumaður. Tuttugu og fimm vefsvæði hafi verið tekin niður og hald lagt á rúmlega þrjátíu netþjóna.