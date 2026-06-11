MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Lovísa Arnardóttir skrifar 11. júní 2026 12:43 Dómstóllinn er í Strassborg. Vísir/EPA Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði í morgun frá tveimur málum gegn Íslandi. Annað varðar ákæru í kynferðisbrotamáli sem ekki var gefin út og hitt félagafrelsi lyfjafræðings. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins kemur fram að í öðru málinu hafi því verið haldið fram að íslenska ríkið hefði brugðist skyldum sínum með því að gefa ekki út ákæru í kynferðisbrotamáli og ekki verndað viðkomandi gegn kynbundnu ofbeldi. Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að kæran í málinu væri illa ígrunduð og var því vísað frá. Alls kærðu níu konur niðurstöðu sinna mála til Mannréttindadómstóls Evrópu árið 2021. Málið sem vísað var frá í dag var þó ekki hluti af þeim en þó af sama meiði. Konurnar sem kærðu áttu það sameiginlegt að mál þeirra voru annaðhvort felld niður hjá saksóknara eða rannsókn hjá lögreglu hætt. Niðurstaða liggur nú fyrir í máli allra níu og var ríkið brotlegt í máli tveggja kvenna, ríkið sýknað í máli fimm og svo var hinum vísað frá. Tekist á um félagafrelsi Í tilkynningu stjórnarráðsins kemur fram að í hinu málinu hafi verið fjallað um félagafrelsi. Lyfjafræðingur hjá Landspítalanum taldi brotið gegn félagafrelsi sínu þegar Félagsdómur gerði henni að sæta aðild að Lyfjafræðingafélagi Íslands. Lyfjafræðingurinn sagði sig úr Lyfjafræðingafélaginu og gekk í Félag náttúrufræðinga Íslands, FÍN. Hún fór þess síðan á leit við Landspítalann að kjarasamningur FÍN gilti um starfskjör hennar hjá spítalanum. Landspítalinn hafnaði því og höfðaði FÍN mál fyrir Félagsdómi sem hafnaði kröfum félagsins. Mannréttindadómstóllinn taldi að viðkomandi hefði ekki tæmt innlend réttarúrræði og því var málinu vísað frá. Mannréttindadómstóll Evrópu Kynferðisofbeldi Lögreglumál Dómsmál Lyf Stéttarfélög Tengdar fréttir Ríkið braut á konu með því að láta mál hennar fyrnast Íslenska ríkið gerðist brotlegt við mannréttindasáttmála Evrópu, með því að lögregla hafi látið tilkynningu konu um heimilisofbeldi á hendur fyrrverandi kærasta sínum fyrnast. Maðurinn var ekki yfirheyrður fyrr en eftir að málin voru fyrnd. Önnur kona tapaði sambærilegu máli fyrir Mannréttindadómstól Evrópu í morgun. 26. ágúst 2025 10:21 Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Innlent Fleiri fréttir MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Framkvæmdir við Hvammsvirkjun í vari út árið Sjá meira