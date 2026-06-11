Innlent

MDE vísar frá tveimur málum gegn Ís­landi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Dómstóllinn er í Strassborg.
Dómstóllinn er í Strassborg. Vísir/EPA

Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði í morgun frá tveimur málum gegn Íslandi. Annað varðar ákæru í kynferðisbrotamáli sem ekki var gefin út og hitt félagafrelsi lyfjafræðings. 

Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins kemur fram að í öðru málinu hafi því verið haldið fram að íslenska ríkið hefði brugðist skyldum sínum með því að gefa ekki út ákæru í kynferðisbrotamáli og ekki verndað viðkomandi gegn kynbundnu ofbeldi.

Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að kæran í málinu væri illa ígrunduð og var því vísað frá.

Alls kærðu níu konur niðurstöðu sinna mála til Mannréttindadómstóls Evrópu árið 2021. Málið sem vísað var frá í dag var þó ekki hluti af þeim en þó af sama meiði. Konurnar  sem kærðu áttu það sameiginlegt að mál þeirra voru annaðhvort felld niður hjá saksóknara eða rannsókn hjá lögreglu hætt. Niðurstaða liggur nú fyrir í máli allra níu og var ríkið brotlegt í máli tveggja kvenna, ríkið sýknað í máli fimm og svo var hinum vísað frá. 

Tekist á um félagafrelsi

Í tilkynningu stjórnarráðsins kemur fram að í hinu málinu hafi verið fjallað um félagafrelsi. Lyfjafræðingur hjá Landspítalanum taldi brotið gegn félagafrelsi sínu þegar Félagsdómur gerði henni að sæta aðild að Lyfjafræðingafélagi Íslands. Lyfjafræðingurinn sagði sig úr Lyfjafræðingafélaginu og gekk í Félag náttúrufræðinga Íslands, FÍN.

Hún fór þess síðan á leit við Landspítalann að kjarasamningur FÍN gilti um starfskjör hennar hjá spítalanum. Landspítalinn hafnaði því og höfðaði FÍN mál fyrir Félagsdómi sem hafnaði kröfum félagsins. Mannréttindadómstóllinn taldi að viðkomandi hefði ekki tæmt innlend réttarúrræði og því var málinu vísað frá.

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