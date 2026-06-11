Innlent

Her­mann Nökkvi verður að­stoðar­maður Vil­hjálms Árna­sonar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hermann Nökkvi færir sig suður með sjó.
Hermann Nökkvi færir sig suður með sjó. Aðsend

Hermann Nökkvi Gunnarsson blaðamaður á Morgunblaðinu verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar nýs bæjarstjóra Reykjanesbæjar. Hann tók einnig þátt í kosningabaráttu Vilhjálms.

Hermann greinir frá vistaskiptunum í færslu á samfélagsmiðlum. Þar segir hann að áætlunin hafi verið að hefja aftur störf á Morgunblaðinu eftir að hafa tekið sér leyfi þaðan til að sinna kosningabaráttu sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ.

„Reykjanesbær er stórt og öflugt sveitarfélag sem snertir daglegt líf þúsunda íbúa með margvíslegum hætti. Verkefnin eru fjölbreytt og umfangsmikil og því er mikilvægt að bæjarstjóri hafi öflugan stuðning í eftirfylgni verkefna, samskiptum og stefnumótun. Það verður hlutverk mitt, rétt eins og hjá fyrri aðstoðarmönnum, að aðstoða við það, auka skilvirkni og stuðla að því að hlutirnir gangi sem best fyrir sig í þágu íbúa bæjarins,“ segir hann.

Hermann er uppalinn í Reykjanesbæ, var formaður nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja og formaður Heimis - félags ungra sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Síðastliðin þrjú ár hefur hann verið blaðamaður á Morgunblaðinu samhliða námi.

„Starfsreynsla mín í sveitarfélaginu er einnig nokkuð fjölbreytt. Hér hef ég starfað við fiskvinnslu, garðslátt, pípulagningarþjónustu, sem verkamaður hjá ÍAV, á kassa í verslun og í stjórnmálum. Þessi reynsla hefur gefið mér innsýn í ólíka starfsemi, fjölbreytt störf og ekki síst það fólk sem byggir upp samfélagið okkar á hverjum degi.

Ég er sannfærður um að þessi bakgrunnur muni nýtast mér vel í nýju starfi,“ segir Hermann.

Vistaskipti Reykjanesbær Sveitarstjórnarmál

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