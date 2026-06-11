Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. júní 2026 11:26 Hermann Nökkvi færir sig suður með sjó. Aðsend Hermann Nökkvi Gunnarsson blaðamaður á Morgunblaðinu verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar nýs bæjarstjóra Reykjanesbæjar. Hann tók einnig þátt í kosningabaráttu Vilhjálms. Hermann greinir frá vistaskiptunum í færslu á samfélagsmiðlum. Þar segir hann að áætlunin hafi verið að hefja aftur störf á Morgunblaðinu eftir að hafa tekið sér leyfi þaðan til að sinna kosningabaráttu sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. „Reykjanesbær er stórt og öflugt sveitarfélag sem snertir daglegt líf þúsunda íbúa með margvíslegum hætti. Verkefnin eru fjölbreytt og umfangsmikil og því er mikilvægt að bæjarstjóri hafi öflugan stuðning í eftirfylgni verkefna, samskiptum og stefnumótun. Það verður hlutverk mitt, rétt eins og hjá fyrri aðstoðarmönnum, að aðstoða við það, auka skilvirkni og stuðla að því að hlutirnir gangi sem best fyrir sig í þágu íbúa bæjarins,“ segir hann. Hermann er uppalinn í Reykjanesbæ, var formaður nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja og formaður Heimis - félags ungra sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Síðastliðin þrjú ár hefur hann verið blaðamaður á Morgunblaðinu samhliða námi. „Starfsreynsla mín í sveitarfélaginu er einnig nokkuð fjölbreytt. Hér hef ég starfað við fiskvinnslu, garðslátt, pípulagningarþjónustu, sem verkamaður hjá ÍAV, á kassa í verslun og í stjórnmálum. Þessi reynsla hefur gefið mér innsýn í ólíka starfsemi, fjölbreytt störf og ekki síst það fólk sem byggir upp samfélagið okkar á hverjum degi. Ég er sannfærður um að þessi bakgrunnur muni nýtast mér vel í nýju starfi,“ segir Hermann. Vistaskipti Reykjanesbær Sveitarstjórnarmál Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Fleiri fréttir Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Framkvæmdir við Hvammsvirkjun í vari út árið Almenningur ekki talinn eiga rétt á upplýsingum um ETS-sérlausn Barn réðst með belti á önnur börn Hæstiréttur hafnar beiðni Elju um að taka fyrir meiðyrðamál Virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Sjá meira