Innlent

Eld­fim staða, sorg­legt á­huga­leysi og ráð­gáta

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Eldfim staða er uppi í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjaforseti boðar harðar árásir á Íran í nótt og hernám eyju á Persalóa. Ráðamenn segja stigmögnun átakanna verulegt áhyggjuefni og Hormússundi hefur verið lokað, en það getur haft gríðarleg áhrif á efnahagslífið um allan heim.

Við ræðum einnig við formann Eflingar sem segir áhugaleysi þingmanna um að breyta reglum um biðlaun vera sorglegt. Það sé ósanngjarnt að þingmenn fái greiddar milljónir fyrir að segja upp í vinnunni.

Þá verðum við í beinni útsendingu frá Alþingi þar sem þingmenn verða lengur að störfum en gert var ráð fyrir og greinum frá áhugaverðu máli sem kom upp í Menntaskólanum í Reykjavík á dögunum. Þar fannst áletrun sem gæti verið allt að tvö hundruð ára gömul. Við skoðum áletrunina og ræðum við rektor sem óskar eftir hjálp við að lesa úr henni.

Auk þess verðum við í beinni útsendingu frá Bíó Paradís þar sem fólk frá Mexíkó ætlar að koma saman í kvöld til þess að fylgjast með fyrsta leiknum á HM í fótbolta - en þar mætir einmitt Mexíkó Suður Afríku.

Í Sportpakkanum rýnum við auðvitað nánar í heimsmeistaramótið sem er að rúlla af stað og í Íslandi í dag hitter Vala Matt Heather Mills. Hún er fyrrverandi eiginkona Bítilsins Paul McCartney og mikill ofurtöffari sem leysir ýmis heilsufarsvandamál með hollustufæði.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

Kvöldfréttir

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