Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Sunna Sæmundsdóttir skrifar 11. júní 2026 18:12 Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir Eldfim staða er uppi í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjaforseti boðar harðar árásir á Íran í nótt og hernám eyju á Persalóa. Ráðamenn segja stigmögnun átakanna verulegt áhyggjuefni og Hormússundi hefur verið lokað, en það getur haft gríðarleg áhrif á efnahagslífið um allan heim. Við ræðum einnig við formann Eflingar sem segir áhugaleysi þingmanna um að breyta reglum um biðlaun vera sorglegt. Það sé ósanngjarnt að þingmenn fái greiddar milljónir fyrir að segja upp í vinnunni. Þá verðum við í beinni útsendingu frá Alþingi þar sem þingmenn verða lengur að störfum en gert var ráð fyrir og greinum frá áhugaverðu máli sem kom upp í Menntaskólanum í Reykjavík á dögunum. Þar fannst áletrun sem gæti verið allt að tvö hundruð ára gömul. Við skoðum áletrunina og ræðum við rektor sem óskar eftir hjálp við að lesa úr henni. Auk þess verðum við í beinni útsendingu frá Bíó Paradís þar sem fólk frá Mexíkó ætlar að koma saman í kvöld til þess að fylgjast með fyrsta leiknum á HM í fótbolta - en þar mætir einmitt Mexíkó Suður Afríku. Í Sportpakkanum rýnum við auðvitað nánar í heimsmeistaramótið sem er að rúlla af stað og í Íslandi í dag hitter Vala Matt Heather Mills. Hún er fyrrverandi eiginkona Bítilsins Paul McCartney og mikill ofurtöffari sem leysir ýmis heilsufarsvandamál með hollustufæði. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30. Kvöldfréttir Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Finnur ekki fyrir sársauka Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Hótaði að beita skotvopni Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Fleiri fréttir Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Sjá meira