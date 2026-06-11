Samsetning verðbólgu hérlendis er flókin og orsakir hennar ekki svo einfaldar að fyrst komi launahækkanir og í kjölfarið verðbólga. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir verkalýðshreyfinguna óska eftir umræðu sem byggir ekki á kreddum heldur gögnum.
„Við efndum til þessa fundar, VR og Fagfélögin, í tilefni þeirrar miklu umræðu sem ríkjandi hefur verið í samfélaginu um verðlag og verðbólgu,“ sagði Halla í samtali við fréttastofu.
Fagfélögin og VR héldu í morgun fundinn Eggið og hænuna, opinn fund um verðbólgu, verðlag og laun sem Halla stýrði. Félögin eru samanlagt með fjörutíu prósent launafólks á almennum vinnumarkaði innan sinna vébanda. Halla segir að leiðandi stef í umræðunum hafi verið að verðbólgan sé mestmegnis til komin vegna launahækkana.
„Þarna var sýnt fram á með gögnum, rannsóknum erlendum og innlendum, að sambandið er ekki svo einfalt, oftar er það verðið sem hækkar og síðan kemur þrýstingur á launahækkun í kjölfarið.“
Á fundinum fjallaði meðal annars Viðar Ingason, hagfræðingur VR, um samspil verðbólgu og launa og Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur Visku, um dýrasta land í heimi: Ísland.
„Við viljum benda á að samsetning verðbólgu er flókin og verðlag á Íslandi er gífurlega hátt. Það þarf að skilja verðbólguna og takast á við hana út frá gögnum, ekki kreddum.“
Halla segir fundinn hafa verið fjölsóttan, fullt hafi verið út úr dyrum og mjög áhugaverðar umræður tekið við að erindunum loknum. Búast megi við meira af þessum toga í kjölfarið.
Þríhliða viðræður milli stjórnvalda, atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar standa yfir vegna þeirrar stöðu sem uppi er á vinnumarkaði. Mælist verðbólga yfir 4,7% í ágúst virkjast svokallað forsenduákvæði kjarasamninga sem heimilar að þeim sé sagt upp. Halla bindur vonir við að viðræðurnar skili árangri en bendir á að eina tólið sem hún búi yfir sem formaður VR sé að krefjast hærri launa fyrir félagsfólk. Marghliða samráð þurfi til að ráða niðurlögum verðbólgunnar.
„Okkar krafa núna er að fyrirtæki sem stýra að miklu leyti verðlagningu í landinu, auk stjórnvalda, sýni að þau séu tilbúin til að taka þátt í því verkefni að ná niður verðbólgu. Að öðrum kosti höfum við ekki annað að gera í haust en að slíta kjarasamningum.“
„Verðbólga á Íslandi er að hluta til hagnaðardrifin. Það eru líka dæmi um fyrirtæki sem hækka verð af því þau geta það. Að taka á þessu er hluti af því að losa um þann hluta vandans sem er heimatilbúinn.“